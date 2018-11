Au menu du 11e sommet de l’organisation panafricaine : La réforme institutionnelle

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, est arrivé hier à Addis-Abeba pour représenter le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux du 11e sommet extraordinaire de l’Union africaine (UA), prévu aujourd’hui et demain dans la capitale éthiopienne. M. Ouyahia a été accueilli à son arrivée à l’aéroport international d'Addis-Abeba par le ministre d'Etat éthiopien chargé de l'Europe, d'Asie et des Nations unies, Markus Tekle. M. Ouyahia est accompagné par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.

Le sommet extraordinaire de l’UA sera consacré à la réforme institutionnelle de cette Organisation panafricaine.

La réforme institutionnelle de l’Union Africaine (UA), visant à donner plus d’efficacité à l'action de l'organisation, appelée à s'adapter aux nouvelles réalités mondiales, sera à l’ordre du jour du 11e sommet extraordinaire de l’organisation, prévu aujourd’hui et demain à Addis-Abeba en Ethiopie.

Les chefs d'Etat et de gouvernement des 55 pays membres de l'UA, créée en 1963 sous l'appellation de l'Organisation de l'Union Africaine (OUA), devenue en 2002 l'Union Africaine (UA), devront discuter des questions relatives aux réformes de cette organisation panafricaine, qui fait face à des défis multiformes, liés notamment à des dysfonctionnements structurels, des difficultés financières et des lacunes en matière de coordination au sein de son système institutionnel. Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, représentera le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à ce sommet dont les travaux ont été précédés par la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’UA.

La rationalisation des modes de gestion des contributions, les nouvelles modalités de travail et du financement de l’UA figurent parmi les principaux chantiers de cette réforme entamée depuis 2016. Chargé, en juillet 2016, par ses pairs d’élaborer un rapport sur la réforme de l’UA, Paul Kagamé, président en exercice de l’UA et chef de l’Etat rwandais, a proposé, entre autres, la transformation du mécanisme du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) en agence de développement de l’UA. Pour le président de la Commission africaine, Moussa Faki Mahamat, il s'agit de "doter le NEPAD en tant qu’entité de personnalité juridique distincte et de créer entre autres une matrice de division du travail entre la commission africaine, les communautés économiques régionales pour aligner les programmes". Une autre proposition portant sur le renforcement des compétences du président de la Commission a été également formulée dans les recommandations de ce rapport élaboré avec le concours des experts et adopté par l’assemblée générale de l’organisation panafricaine. Il est également recommandé la mise en œuvre immédiate de la "taxe Kaberuka", de 0,2% sur les importations avec le renforcement des sanctions pour les pays qui ne paient pas leur contribution. Ce prélèvement permettra de financer le budget opérationnel de l’UA, dont 75% seront consacrés au budget du programme, tandis que 25% du budget seront destinés à soutenir les opérations de maintien de la paix. Cette taxe aidera également à réduire la dépendance vis-à-vis des fonds des partenaires pour la mise en œuvre des programmes continentaux et d’alléger les pressions exercées sur les trésors nationaux.



L’Algérie pour une révision du fonctionnement, mais pas des principes fondamentaux



L'Algérie, qui accorde une importance particulière au processus de réforme de l'UA, réaffirmera, à l'occasion de ce sommet, sa position favorable à une révision du fonctionnement technique des structures de l’organisation, estimant nécessaire l'adhésion, la plus large, de l’ensemble des Etats membres de l’UA à ce projet de réforme. "Le contenu de la réforme de l’UA devrait bénéficier de l’adhésion la plus large de l’ensemble des Etats membres de l’UA dont la mécanique financière devrait tenir compte des capacités économiques de chaque pays", avait estimé M. Ouyahia, lors de la session de consultations sur la question de la réforme de UA, tenue, en janvier dernier à Addis-Abeba. M. Ouyahia avait souligné que l’Algérie "partage l’impératif d’une réforme institutionnelle et structurelle de l’UA" ajoutant sur un autre registre que la mécanique financière de l’Organisation "devrait tenir compte d’un minimum d’équilibre entre l’ensemble des Etats membres et de leurs capacités économiques". Il avait, dans le même contexte, mis l’accent sur "l’importance d’une gestion consensuelle du processus de réforme, à travers notamment, une approche basée sur l’appropriation par les Etats membres et l’examen exhaustif des propositions qui y sont contenues". En termes de réforme de l'UA, il est attendu, selon l'approche algérienne, de donner à l'organisation les moyens de répondre aux aspirations des peuples du continent en matière de développement et d'intégration sans que cette réforme ne touche aux principes fondamentaux de l'Union. Il s'agit en fait d'une réforme qui ne touchera pas les objectifs et les principes de l'Union mais plutôt d'une révision du fonctionnement technique de l'organisation et de ses structures afin d'améliorer leur rendement. A titre d'exemple, le Conseil pour la paix et de sécurité (CPS) de l'UA ne figure pas dans l'Acte constitutif de l'organisation panafricaine, mais il y a juste un protocole relatif au CPS ajouté à cet Acte alors que l'expérience a prouvé que le CPS constitue un organe essentiel dans le fonctionnement de l'UA.

Fonds pour la paix

Des contributions de 400 millions de dollars d’ici 2020

Le Fonds de l’Union africaine pour la paix sera «officiellement» relancé aujourd’hui à Addis-Abeba à l’occasion du sommet extraordinaire de l’Union, a indiqué le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’UA, Smail Chergui, précisant que ce Fonds sera doté, à travers les contributions des pays membres, d’une somme de 400 millions de dollars d’ici 2020.

Dans une déclaration à l’APS, en marge de la 20e session du Conseil exécutif de l’UA, M. Chergui a indiqué que «ce Fonds qui existe depuis 1993, sera relancé officiellement ce samedi», ajoutant que «le but fixé est de le doter, à travers les contributions des Etats membres, d’un montant de 400 millions de dollars d’ici 2020». Il a relevé, dans ce contexte, que le Fonds, créé dans le but de faire face à des situations de crise dans le continent, «n’a été doté que d’un montant de 59 millions de dollars ces deux dernières années au lieu des 65 millions de dollars prévus par an, comme cela a été décidé en 2016». «En raison de l’absence de directives sur la manière dont les 65 millions de dollars seraient mobilisés au sein des différentes régions du continent, la formule de répartition n’a pas été appliquée, ce qui nécessite l’élaboration de certaines options afin d’évaluer les contributions des Etats membres à ce Fonds», a-t-il expliqué.

Selon M. Chergui, il a été décidé également de la mise en place d’un conseil d’administration de ce Fonds, qui sera composé de cinq membres en plus du président de la Commission de l’UA, du Commissaire à la paix et à la sécurité et du Commissaire chargée des affaires politiques.

Pour rappel, la 20e session extraordinaire du Conseil exécutif de l’UA, tenue les 14 et 15 novembre, a été consacrée à la réforme de l’Organisation panafricaine en prévision du 11e sommet extraordinaire de l’UA prévu aujourd’hui et demain au siège de l’Organisation panafricaine à Addis-Abeba.

levée des sanctions contre l’érythrée :

« développement positif »

La résolution du Conseil de sécurité des Nations unies levant les sanctions imposées à l'Erythrée depuis décembre 2009, constitue "un pas de plus vers la consolidation des récents développements positifs intervenus dans la Corne de l'Afrique", a affirmé le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat. Dans une déclaration publiée jeudi dernier, le président de la Commission de l'UA "se félicite" de l'adoption mercredi par le Conseil de sécurité de l'ONU de cette résolution, qui constitue "un pas de plus vers la consolidation des récents développements positifs intervenus dans la Corne de l'Afrique, marqués par une amélioration des relations bilatérales entre les pays de la région, ainsi que par une détermination renouvelée à promouvoir le bon voisinage et la coopération régionale".

"Cette évolution constitue une contribution majeure à l'action menée par l'Union africaine pour faire taire les armes à l'horizon 2020 et promouvoir l'intégration continentale dans le contexte des projets phares de l'Agenda 2063", a souligné M. Faki Mahamat.

Le président Ghali prendra part au sommet



Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim Ghali est arrivé, hier à Addis Abeba, pour prendre part aux travaux du 11e sommet extraordinaire de l’Union africaine (UA) qui débuteront samedi et seront consacrés à la réforme institutionnelle de cette organisation panafricaine. Le président sahraoui est accompagné d’une importante délégation composée, entre autres, de Hamdi Khalil Mayara, ministre délégué chargé des Affaires africaines, Abdati Breika, conseiller à la présidence sahraouie, Lamine Aba Ali, ambassadeur sahraoui à Addis Abeba, Mohamed Oumar Fneidou, premier secrétaire à l’ambassade sahraouie à Addis Abeba et à l’UA.

La 11e session extraordinaire du sommet des chefs d’Etat et de gouvernements devrait adopter le plan de réforme institutionnelle pour développer les dispositifs de prise de décision de l’UA et de rationalisation des ressources financières pour atteindre l’autonomie financière. Parmi les priorités de la réforme, la structuration de la commission africaine, les réformes administratives et financières et la transformation du mécanisme du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) en agence de développement de l’UA. Il s’agira également de l’adoption de réformes administratives et de certaines organisations continentales, à l’instar de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, le Parlement panafricain et la commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

Le ministre sahraoui délégué aux Affaires africaines

Les statuts basés sur le droit à l’autodétermination





Le ministre sahraoui délégué aux Affaires africaines, Hamdi Mayara Khalil, a affirmé jeudi dernier à Addis-Abeba que toutes les propositions formulées au sujet de la réforme institutionnelle de l’Union africaine (UA) ne porteront pas atteinte aux principes fondamentaux de l’organisation panafricaine, ni à ses textes constitutifs. Dans une déclaration à la presse en marge de la session extraordinaire du conseil exécutif de l’UA, le responsable sahraoui a précisé que toutes les propositions formulées sur la réforme institutionnelle de l’UA revêtaient un caractère «technique» et «ne porteront pas atteinte» à ses statuts. Il a indiqué dans ce contexte que les statuts de l’UA sont basés sur le droit des peuples à l’autodétermination et le respect des frontières héritées depuis la période coloniale, ainsi que le non-recours à la force par un pays africain contre un pays voisin.

Les réformes proposées et examinées à huis clos lors de la session portent, dans l’ensemble, sur l’aspect technique à l’instar de la révision des modalités d’élection du président et du vice-président de la Commission et la proposition de réduire le nombre de déléguées de 8 à 5 membres, a fait savoir l’intervenant. Il a été question également de l’examen du point relatif au financement de l’UA, selon le responsable sahraoui, qui a rappelé que 50% du budget de l’organisation panafricaine étaient financés par les partenaires étrangers. La réforme du fonctionnement de l’UA et des méthodes de son financement émane de la volonté de ses membres de «conférer davantage de transparence à la gestion du budget de l’UA», a-t-il expliqué. Une déduction d’un taux de recettes des exportations des pays africains, selon la situation économique de chaque pays, a été proposée, selon le responsable qui a ajouté que l’objectif étant de «garantir l’autonomie financière de l’UA et de ses décisions». Les propositions seront présentées dans leur mouture finale aux présidents et responsables des pays africains durant le 11e Sommet extraordinaire de l’UA.