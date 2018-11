30e anniversaire de la proclamation de l’état de Palestine au peuple palestinien

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a réitéré le soutien «indéfectible» de l'Algérie au peuple palestinien dans son combat pour l'autodétermination et le recouvrement de tous ses droits nationaux légitimes.

«Il m'est agréable, au moment où le peuple palestinien frère célèbre le 30e anniversaire de la proclamation de l'Etat de Palestine, de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos vœux les plus sincères, priant Dieu le Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être et de concrétiser les aspirations de votre peuple frère à la liberté et à l'établissement d'un Etat indépendant avec El Qods comme capitale», a écrit le Président Bouteflika dans un message de vœux adressé au président palestinien, président du Comité exécutif de l'Organisation pour la libération de la Palestine (OLP), Mahmoud Abbas à l'occasion du 30e anniversaire de la proclamation de l'Etat de Palestine. «En Algérie, la terre sur laquelle cette proclamation historique a eu lieu, nous suivons avec inquiétude et préoccupation les enjeux actuels qui entravent la concrétisation de l'Etat palestinien, et saluons l'ensemble des efforts internationaux consentis pour son établissement dans les frontières de 1967, tout en vous souhaitant davantage de réussite dans vos efforts sincères pour l'union du peuple palestinien», a écrit le Président Bouteflika. «Je saisis cette opportunité pour réitérer notre soutien indéfectible au peuple palestinien dans son combat pour l'autodétermination et le recouvrement de tous ses droits nationaux légitimes», a conclu le Chef de l'Etat.

émission d’un timbre postal

La célébration officielle du 30e anniversaire de la création de l’Etat de Palestine a eu lieu jeudi dernier à Adrar et a été marquée par l’émission d’un timbre postal commémorant l’évènement, lors d’une cérémonie présidée par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun. La cérémonie, qui s’est déroulée à la maison de la Culture, en présence de la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, et de l’ambassadeur de Palestine à Alger, Aïssa Louaï, a donné lieu aussi à la présentation par les élèves de l’école moudjahid Messaoud-Aïchaoui, d’une opérette intitulée «L’Algérie et la Palestine, une histoire d’amour éternel». Lors de la cérémonie, à laquelle ont assisté également les représentants du corps diplomatique de Mauritanie, Mali, Niger et Tchad, accrédité en Algérie, l’ambassadeur de Palestine a souligné que l’ancrage profond de la solidarité entre les peuples algérien et palestinien, nourrit continuellement l’espoir du peuple palestinien pour le recouvrement de son indépendance, malgré les complots internationaux ourdis contre lui. M. Aïssa Louaï a aussi exprimé sa «fierté» de partager avec les Algériens la célébration de cet évènement historique qui traduit la cohésion entre les deux peuples.