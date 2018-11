Ligue 1 (16e Journée ) : USMA 2 – CSC 1 Les Rouge et Noir, championS d’hiver « Du grand » USMA

L’Union sportive de la médina d’Alger (USMA) a battu à la régulière, avec l’art et la manière, son adversaire du jour, le Chabab de Constantine. Ce dernier, qui, pourtant, était bien en place en première période, où il menait au score, grâce à un super joli but réussi par son talentueux attaquant Belkacemi (39’), s’est fait renverser en seconde période par une équipe usmiste en furie.

En effet, les camarades du combatif Benayada n’ont rien pu faire pour arrêter la déferlante des rouge et noir. En effet, remontés à bloc par leur entraîneur lors de la pause-citron, Benkhemassa et ses partenaires sont passés à la vitesse supérieure. Le collectif usmiste a réussi, en effet, une vraie démonstration de force. Contenue en première mi-temps et gênée par le dispositif tactique des Constantinois, l’USMA affiche de bien meilleures prétentions dès le coup d’envoi du second half. Un pressing haut, soutenu et discontinu, qui a fini par faire ébranler le bloc défensif des Sanafir. Benguit, Yaya, Meftah et autres ont outrageusement dominé leur antagoniste, qui ne faisait, en fait, que repousser les offensives successives des Usmistes, avant de flancher sous les coups de butoirs incessants des Bouderbal and Co. Le jeu limpide et varié développé par l’équipe algéroise, avec une bonne animation assurée par un excellent milieu de terrain, composé par le quatuor Koudri-Benkhemassa-Belguit-Sayoud, a fini par avoir raison du CS Constantine. Même si la victoire des gars de Thierry Froger a mis du temps à se dessiner, elle a été amplement méritée.



Coaching gagnant de Froger



Le coaching judicieux de l’entraîneur usmiste a été payant. L’incorporation tour à tour de Bouderbal, Ardji et Benmoussa a eu l’effet escompté. Ecartant le jeu sur les flancs, l’USMA est logiquement revenue à la marque en profitant d’un corner botté par Yaya et mal renvoyé par la défense visiteuse.

Le ballon atterri dans les pieds de Benyahia, qui ne s’est pas fait prier pour secouer les filets d’un Rahmani médusé, qui ne pouvait rien faire sur l’action (69’). L’USMA poursuit sa domination et ne lâche pas prise. Alliant l’art et la manière, elle a totalement pris le dessus dans le jeu sur le CSC. Ce dernier s’est contenté de défendre en se cantonnant dans son camp. Ce n’était certainement pas la meilleure manière pour espérer ne pas rentrer bredouille à la maison. La preuve, les efforts soutenus des Chafai, Benyahia, Ardji et leurs coéquipiers ont fini par s’avérer payants. Une superbe action collective de l’Union d’Alger, travaillée par Bouderbal et Benmoussa, voit se dernier remettre une balle impeccable à Hamia qui, bien engouffré dans la surface de réparation, n’avait plus qu’à la catapulter au fond des filets de l’infortuné Rahmani (83’).



Les Usmistes assurent le spectacle



La cause été dites. Le leader venait de faire le break. On voyait mal le CSC, ultra-dominé revenir à la marque. Au contraire, l’USMA a poursuivi le spectacle en multipliant les passes faisant la joie de leur merveilleux public, qui n’a pas caché son bonheur, en s’adonnant lui aussi à un véritable spectacle dans les gradins créant une superbe ambiance. L’USMA va bien et demeure le favori numéro 1 cette saison pour s’adjuger le titre de champion au terme de l’exercice 2018-2019. Cette victoire lui permet de terminer champion d’hiver, avant même que ses poursuivants ne disputent les matches qui leur restent avant la clôture de la phase aller. Un titre honorifique amplement mérité par l’USMA, invaincue depuis dix rencontres, et qui dispose d’un effectif de qualité, d’une équipe performante, d’un staff technique compétent, de dirigeants à la hauteur et d’un public en or. Tout pour réussir. Le CSC, pour sa part, connait d’énormes difficultés cette saison pour s’imposer, contrairement à la saison passée où il a terminé champion. Un statut difficile à assumer apparemment par les Sanafir.

Le départ de l’entraîneur Amrani auquel les Clubistes étaient pourtant très attachés y est pour quelque chose. Cependant, l’équipe de la capitale de l’est du pays a, de notre point de vue, les moyens de se reprendre à l’avenir. Il faudra seulement trouver la bonne formule, et là sera la difficile mission de l’entraîneur qui sera appelé à prendre en main la barre technique du CSC, laissée vacante après la démission d’Amrani faute de résultats. A noter les absences de Chitta et Meziane côté usmiste, les deux joueurs se trouvant en stage avec l’EN. Alors que Arroussi, Belkheir et Bencherifa ont manqué à l’appel côté constantinois. Enfin, Darfalou, en visite au pays et qui évolue désormais dans le championnat néerlandais au sein de la formation de Vitesse Arnheim, était présent à Bologhine pour suivre la rencontre de son ancienne équipe. Ce qui a beaucoup fait plaisir à ses coéquipiers et aux fans usmistes.

A signaler, pour terminer, le bon arbitrage de Mial et de ses assistants.

Mohamed-Amine Azzouz