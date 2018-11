Dans la LUCARNE : Des locaux parmi les verts

L'équipe nationale va reprendre du service dès le début du mois de novembre courant. Ce sera plus précisément au début de la semaine prochaine. Belmadi avait donné sa " liste " de 25 joueurs. Il a appelé pratiquement les mêmes, hormis les blessés. C'est-à-dire que là, il n'avait pas l'embarras du choix. Il s'agit d'une situation pour le moins exceptionnelle. Il n'y peut rien. Il doit faire avec. Il est vrai que cette fois-ci, Bentaleb ne sera pas là en raison d'une blessure qu'il avait contractée avec son équipe «Shalke 04» dans le championnat allemand. Pour cela, il était contraint d'aller chercher quelques "pépites" dans le championnat national de Ligue1, même s’il le considère comme «faible». Il faut dire que là aussi, il n'avait pas beaucoup de solutions pour mettre la main sur ce qu’il cherche surtout à quelques jours du fameux match contre la formation togolaise du français Claude Leroy qui jouera avec pratiquement tous ses meilleurs atouts dont Adebayor. Face aux difficultés objectives qui attendent les nôtres, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a fait venir deux joueurs de l'USMA. Il s'agit d'Oussama Chita et Abderrahmane Meziane. Les deux joueurs évoluent à l'USMA. Le premier joue comme milieu du terrain et il est en train, ces jours-ci, de faire de très bonnes choses et le deuxième est un attaquant qui joue sur les «côtés». Là, il est un "véritable poison" pour ses adversaires. Belmadi va l'utiliser s'il lui fait confiance comme "joker" afin de faire renverser un résultat en sa faveur. Là, «certaines mauvaise langues» n'ont pas manqué de parler de ces deux convocations. D'abord, ils affirment que ce ne sont pas tous les joueurs méritants qui ont été convoqués. Pour certain, on a dit qu'on a mis du temps pour leur faire confiance. Toujours est-il, ils affirment que c'est une très bonne chose pour les deux joueurs et aussi pour l'équipe nationale. Cependant, ils nourrissent quelques «doutes», quant à leur intégration rapide pour qu'ils jouent même un "bout de match" contre cette équipe togolaise pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2019 prévue au Cameroun.

Ceci dit, le fait que ces deux joueurs soient parmi ceux qui ont été déjà suggérés au coach national, certains analystes sont aux anges après cette convocation de ces deux joueurs au sein de notre équipe nationale. C'est vrai que Belmadi ne s'est pas trompé en les faisant venir. Ce qui reste et sera suivi avec une attention particulière demeure le fait s'ils seraient incorporés ou pas avec nos capés lors de ce match qui se profile à l'horizon. Il est vrai que s'il leur accorde sa confiance, ils ne vont pas décevoir lorsqu'on connaît leur valeur, notamment avec leur équipe l'USMA qui caracole en tête ces derniers temps. Il s'agit d'un leader qui est incontestable et incontesté.

Belamdi a horreur qu'on utilise cette dichotomie entre joueurs du cru et "pros". Car pour lui, même ceux qui évoluent dans notre championnat local sont sont considérés comme des "pros" du fait qu'ils sont payés par le fait que jouer est pour eux une profession et non pas un "hobby". Ceci dit, Belamdi a appelé ces deux joueurs pour montrer que l’effectif qu'il convoquerait dépendra de l’enjeu de la rencontre. C'est pour cette raison que pour le match contre la Gambie, il n’avait pas fait appel à Mandi. Pourtant, tout le monde sait qu'il est "une pièce maîtresse" au sein du Real Bétis qui vient de battre le Barçà au Nou Camp. De plus, il avait mis sous le boisseau un certain Suarez. Il faut admettre qu'il met tout le monde sur le même pied d'égalité, même si les championnats européens par rapport au notre sont supérieurs. On n'a pas besoin d'une «loupe» pour constater de visu la différence. Tout est clair et cela saute aux yeux. Néanmoins, chaque match pour le coach national a ses spécificités et aussi les joueurs qu'il faut à convoquer. Cela fait partie de sa propre mission

Hamid Gharbi