Violences dans les stades : El-Habiri au chevet des policiers blessés à l’issue du match MCA - USMBA

Le Directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustapha El-Habiri, a rendu visite, jeudi à Alger, aux 18 policiers blessés, lors des incidents enregistrés, à l'issue du match qui a opposé mardi dernier le MC Alger et l'USM Bel-Abbès, au stade du 5-Juillet, indique un communiqué de la DGSN. Le colonel El-Habiri s'est rendu au chevet des «18 policiers blessés, dont 4 gravement atteints, admis à l'hôpital Central de la Sûreté nationale (Les Glycines), suite aux incidents enregistrés, à l'issue du match MC Alger-USM Bel-Abbès», où il «s'est enquis de l'évolution de l'état de santé des blessés et leur a réitéré son soutien indéfectible», précise le communiqué. Le message du Directeur général de la Sûreté nationale a été «hautement apprécié par les policiers, qui l'ont rassuré de leur détermination à redoubler d'efforts pour assurer la sécurité des personnes et des biens», souligne la même source.

Le colonel El-Habiri «n'a pas manqué de féliciter, à cette occasion, le personnel médical et administratif, pour leur dévouement et leur mobilisation en la circonstance», ajoute le communiqué.

Soutien à la famille du policier victime

du devoir et de ses collègues blessés



L’association La Radieuse s’est déplacée à Saïda pour présenter ses condoléances à la famille du valeureux policier, Sofiane Brahimi, mort alors qu’il luttait contre le crime organisé, ainsi qu’à ses collègues blessés dans la même opération, et les soutenir moralement et financièrement.

La délégation de la Radieuse, outre son président, Kada Chafi, comprenait Saïd Amara, ancien joueur de la glorieuse équipe du FLN, Belloumi, Megharia, Hansal et Benchiha. Sur l’initiative de la radieuse et de la DGSN, à sa tête son directeur Mustapha Lehbiri, le wali de Saïda , Louh Islam, a offert une omra à la famille du policier Brahimi Sofiane.