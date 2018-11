Brahimi libéré, Mbolhi et halliche reviennent dans le groupe

Yacine Brahimi est officiellement forfait pour le déplacement de l'équipe nationale au Togo, à l'occasion de la cinquième journée des éliminatoires pour la CAN-2019. L'ailier du FC Porto a quitté le CNT de Sidi-Moussa, mercredi. Djamel Belmadi a choisi de ne pas le remplacer.

Mardi déjà, soit le lendemain du début du stage de Sidi-Moussa, Djamel Belamdi avait laissé entendre en conférence de presse qu'il ne comptait pas sur les services de Yacine Brahimi au Togo en raison d'une blessure qui risque, expliquait-il, de se compliquer à cause de la qualité de la pelouse du stade de la Municipalité de Lomé. Finalement, la décision de libérer le n° 8 du FC Porto a été prise le lendemain. Brahimi a été autorisé à rentrer à Porto pour se soigner.

Selon certains rapports de presse portugais encore à confirmer, l'Algérien pourrait passer sur le billard pour se débarrasser définitivement de sa blessure, ce qui voudrait dire, le cas échéant, qu'il pourrait être absent des terrains pour un temps.

La défection de Yacine Brahimi ne semble pas avoir été perturbé par cette défection dans la mesure où il n'a pas jugé utile de le remplacer par un autre joueur. La présence dans l'effectif de joueurs susceptibles de le remplacer sur l'aile gauche, en l'occurrence Belaili et Ounas ont fait que le sélectionneur national a travaillé lors des séances de mise en place de ces trois derniers jours avec ces deux jokers de luxe.

A contrario, le sélectionneur a décidé de conserver Rafik Halliche dans le groupe en dépit de sa blessure et de son remplacement pendant la semaine par Bederane. Belmadi compte sur l'influence de son défenseur sur le groupe et de son expérience "africaine" au Togo. En outre, Rais Mbolhi, absent des séances d'entraînement des trois derniers jours, s'est entraîné enfin jeudi. le kepper des Verts a pris part à la dernière séance d'entraînement à Sidi-Moussa avant le déplacement à Lomé. Sa participation au match de dimanche se confirme, sauf surprise.

A noter que l'EN s'est envolée ce vendredi en fin d'après-midi à destination de Lomé à bord d'un vol spécial. les coéquipiers de Feghouli s'entraîneront une seule fois, ce samedi à l'heure du match, sur la pelouse synthétique du stade municipal de Lomé.

Amar B.