Association France-Algérie : Maintenir les liens de coopération

L'ancien ministre Arnaud Montebourg, qui a des origines algériennes, a succédé à Jean-Pierre Chevènement à la présidence de l'Association France-Algérie. L’Association France-Algérie a été fondée le 20 juin 1963, à l’initiative de l'ethnologue française Germaine Tillion, avec le soutien du général de Gaulle, par des personnalités françaises qui voulaient contribuer à l'établissement d'une ère nouvelle des relations entre la France et l'Algérie, qui venait d'accéder à l’Indépendance.

La cérémonie d'installation s'est déroulée mardi à Paris en présence de Belkhir Belhaddad, député de Moselle, Fadila Khattabi, députée et présidente du Groupe d’amitié France-Algérie à l’Assemblée nationale, Jean-Pierre Chevènement, Edith Cresson, ancien Premier ministre et d'autres personnalités. «Par ma famille, mais aussi par mon action en faveur de la coopération industrielle franco-algérienne quand j’étais ministre de l’Economie, des liens multiples m’attachent à l’Algérie», a déclaré d'emblée le nouveau président, soulignant qu'il veut maintenir les liens de coopération entre la France et l'Algérie.