Une délégation parlementaire russe reçue par MM. Messahel et Bedoui : Positions communes sur la lutte antiterroriste

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu hier à Alger une délégation parlementaire russe conduite par le président du Comité de défense et de sécurité du Conseil fédéral de Russie, Viktor Bondarev.

M. Bondarev a indiqué, au terme de cette audience, que la Russie aspirait au «concours de l'Algérie pour le règlement des conflits et crises à l'échelle internationale», ajoutant avoir évoqué également les relations bilatérales, ainsi que la lutte antiterroriste. «Vous connaissez le rôle de la Russie dans la lutte antiterroriste et nous connaissons également ce que fait l'Algérie pour faire face à ces menaces», a-t-il ajouté. La délégation parlementaire russe a été reçue mardi, notamment par le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, et le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb. Par ailleurs, M. Bondarev a souligné que son pays et l'Algérie avaient des «approches similaires» en matière de lutte contre le fléau du terrorisme. Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que lui a accordée le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, M. Bondarev a indiqué que «l'Algérie et la Russie «ont des positions communes très proches et des approches similaires en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme». «Le crime transnational et le terrorisme ont les mêmes racines et on lutte de la même façon contre ces deux fléaux», a-t-il ajouté, affirmant la nécessité de conjuguer les efforts «pour que cette lutte soit plus efficace».