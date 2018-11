Entrepreneuriat : incubateurs pour start-up

L’incubateur de start-up «IncubME» a organisé dernièrement une cérémonie en l’honneur du démarrage de l’incubation de sa première cohorte d’entrepreneurs présidée par M. Kamel Oumnia, co-fondateur et directeur général, et en présence des membres du board et d’une délégation de femmes et d’hommes d’affaires dont M. Ali Haddad, Président du Forum des Chefs d’Entreprises (FCE).

Ce collectif de jeunes Algériens disposé à dispenser un accompagnement aux startuppers intéressés sur la base de critères prédéfinis, à travers le conseil, l’orientation et le partage d’expériences de professionnels de divers secteurs marque ainsi le lancement effectif de son initiative.

Les projets incubés bénéficieront d’assistance et d’accompagnement pendant une période allant de 6 à 18 mois, où alterneront des séances de coaching groupé et personnalisé, en plus d’un hébergement en mode «co-working» dans un espace adapté, indiquent les organisateurs. «IncubME s’inspire des meilleurs modèles d’incubation mondiaux et adaptés au contexte local.

Il est basé sur un programme d’accompagnement efficace, impliquant des consultants venant d’entreprises établies afin de permettre aux porteurs de projets de développer leur réseau, d’être conseillés sur la réalité du marché et ainsi de faire émerger un écosystème entrepreneurial plus riche», est-il souligné.

Dans cette optique, IncubME inscrit son action «dans le détail du quotidien des entrepreneurs, les aidant à surmonter les obstacles et à bien planifier le développement» de leurs projets. Il est précisé que «Le modèle d’affaire repose sur une prise de participation, et sur le soutien de bailleurs de fonds» intéressés par «l’encouragement de l’entreprenariat en Algérie».

A ce propos, le co-fondateur d’IncubMe, a exprimé, en marge de la cérémonie, sa fierté de voir leur projet se concrétiser et de tenir leur promesse faite aux porteurs de projets et aux partenaires. Et d’ajouter que le collectif IncubME «a pour vocation d’aider les jeunes entrepreneurs à développer des solutions qui répondent réellement aux besoins de notre économie».

L’Algérie dispose en fait «d’importantes ressources humaines et matérielles, une population jeune, des infrastructures importantes, une volonté en matière de création d’entreprises et peu de concurrence».

Des avantages devant être mis à profit pour concourir à l’émergence de start-ups capables de relever les défis dans cette phase de diversification de l’économie. Et c’est dans cette direction qu’œuvrent les membres d’IncubMe en donnant la possibilité à des entrepreneurs l’opportunité de bénéficier de suivi pendant une année par une équipe de consultants pour concrétiser et réussir leur projets.

D. A.