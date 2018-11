Elsewedy Electric Algérie : Réduction de 35% de la facture des importations

Présent dans notre pays depuis 10 ans déjà, Elsewedy Electric Algérie ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et compte de ce fait à se lancer dans la production des compteurs électriques grâce à son partenariat avec Sonelgaz. Ainsi donc, il est prévu la réalisation en 2019 d’une usine pouvant produire jusqu’à 3 millions unités. L’annonce a été faite par son directeur général, à l’occasion de l’inauguration, à Ain Defla, de l’unité de production d’accessoires de câbles électriques, la première dans notre pays, et qui intervient à l’occasion de ses 10 années en Algérie. «Notre stratégie s’articule sur la promotion des produits algériens et grâce à son investissement, l’entreprise contribue positivement à la croissance du secteur industriel hors hydrocarbures et permet de renforcer les exportations nationales», indique à ce propos un communiqué de presse de Elsewedy Electric Algérie qui révèle avoir réussi à placer des produits made in Algeria sur de nombreux marchés internationaux tels que la Guinée Équatoriale, l'Égypte, le Chili, le Qatar, la Tunisie, l'Italie, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, l'Espagne, la Mauritanie et le Bahreïn. Aussi, la filiale algérienne du groupe égyptien qui est «leader» du Moyen-Orient dans l’industrie électrique assure avoir réduit la facture de nos importations de l’ordre de 35%. Et dans l’optique de réduire davantage les importations, l’entreprise a opté pour le «renforcement» de ses capacités en ouvrant une troisième unité de production dédiée à la fabrication des accessoires de câbles avec un investissement estimé à un million de dollars et une capacité de production de 100.000 unités par an. «Nous avons répondu au challenge qu’elle s’est fixée, à savoir rassembler tous les métiers que compte la chaîne de valeur de l’électricité ; de la production à la distribution en passant par le transport de l’énergie et l’investissement dans les énergies renouvelables. Elsewedy Electric Algérie s’est construite en fusionnant les qualités de la main d’œuvre locale et l’expertise technique internationale. La filiale algérienne s’appuie sur la transmission de la connaissance et du savoir-faire pour élever les compétences algériennes aux standards qualitatifs internationaux », lit-on dans le communiqué. Proposant des solutions énergétiques intégrées ; câbles et accessoires, transformateurs d’énergie, génération, transmission et distribution d’énergie, la capacité de production annuelle d’Elsewedy Electric s’élève à 30.000 tonnes de câbles électriques à basse, moyenne et haute tension, 3.000 transformateurs et 100.000 pièces d’accessoires. Elle détient du coup 45% des parts du marché dans notre pays pour un taux d’intégration de plus de 35% alors qu’il était à peine 5% il y a dix ans de cela, sans oublier la création de 1.600 emplois directs et indirects.

S. A. M.