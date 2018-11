Transport et logistique : Mettre en place un système performant

La problématique de la gestion des coûts logistiques, de la compétitivité et de la performance était, mardi dernier, au centre des débats, à l’occasion d’une conférence organisée à la Safex (Alger). S’exprimant à l’occasion, l’expert international dans le développement portuaire, Farid Yala, a souligné que dans le chapitre des innovations, l’appréhension de développement du marché de l’Afrique est un élément qu’on doit prendre en considération.

Il dira dans ce sens que «dans le cadre du NEPAD, il y a eu déjà une approche à travers la réalisation de la route transsaharienne». S’agissant de la question de niveau des tarifs de fret et le routing sur l’Afrique à partir des ports algériens, il a indiqué qu’elle a été abordée pendant plusieurs années. Il a cité à cet effet comme exemple le projet du port de Djendjen qui devait selon lui «être une plateforme du monde pour permettre de délivrer des marchandises à travers la transsaharienne sur les pays africains enclavés». M. Yala a souligné qu’«au niveau du prix de délai et en termes de facilitations du transite des marchandises, il est préférable de passer par le transport maritime qui a un niveau de connectivité vers les ports africains que de passer par la route comme alternative». En réponse à une question à savoir comment l’Algérie peut s’imposer sur le marché africain, l’expert a indiqué qu’elle doit arrive à satisfaire les besoins de compétitivités de performances en terme de coût et de transite et de sécurité des expéditions. Il a ajouté qu’«actuellement je ne pense pas que nous sommes en mesure d’acheminer les marchandises destinées à l’Afrique ssubsaharienne». Mettant à profit cette occasion, le conférencier, a évoqué la question de l’approche de l’environnement, indiquant en des termes précis : «en 2019, il y aura une augmentation des tarifs qui va atteindre 250 dollars par conteneur que l’operateur algérien devra assumer».



Les opérateurs doivent se fédérer davantage



Concernant le Salon «Logistica» qui se tiendra sur ce thème du 26 au 29 au palais des expositions pin maritimes à Alger, il a indiqué que « nous souhaitons à travers la tenue de cet événement de regrouper et de fédérer les operateurs économiques et professionnels dans le domaine de la logistique pour réfléchir à la manière avec la quelle, ils veulent appréhender de se mettre à un niveau des standards internationaux ». S’agissant de l’importation, M. Yala a indiqué qu’«on ne peut pas faire de l’importation, tout en facturant le client final par un produit qui coûte cinq fois plus cher». Pour appuyer ses dires, il a cité à titre d’exemple le prix de la banane, indiquant que le cours de la banane au niveau du marché international sont connus, un kilogramme ne dépasse pas 1 euro, et de s’interroger sur le fait qu’en Algérie le prix de la banae est supérieur à celui pratiqué en Tunisie ou au Maroc. Il a précisé à ce propos que «cette augmentation n’a aucun lien avec la logistique et les coûts de la logistique». Il a souligné que «la compétitivité, repose essentiellement sur une approche scientifique et la mise en place d’un système logistique pour un Etat vient avec une stratégie, avec une vision, avec des outils et des institutions et des moyens». Mettant à profit cette occasion, l’expert a appelé les operateurs à se fédérer davantage pour apporter leur contribution au développement de l’économie nationale et à l’organisation de la logistique. De son côté, la directrice générale de la CACI, Mme Wahiba Bahloul, nourrit cependant, une vision résolument optimiste pour l'avenir radieux de la logistique et le transport en Algérie, estimant que «grâce à la politique et les moyens mis en place par le gouvernement, sans nul doute, l’Algérie va connaître un essor dans ce domaine de la logistique». Pour elle, le développement de la logistique, la réduction des coûts est tributaire de la contribution de toutes les parties concernées.

En réponse à une question sur la formation, elle a rappelé que la CACI avec l’appui du ministère du commerce a incité une formation de trois mois dédiée aux métiers de l’export et à la logistique. Elle estimé à cet effet d’organiser plusieurs formations pour mieux expliques aux operateurs le domaine de la logistiques. Elle a annoncé l’élaboration d’une fiche technique portant sur plusieurs thématiques surtout dans le domaine de la logistique pour la formation des operateurs économiques.

Makhlouf Ait Ziane