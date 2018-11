Visite de M. Ousmane Oumarou Sidibé à Alger : Le Mali se réfère à la Réconciliation en algérie

En proie, depuis 2012, à une instabilité chronique qui dure depuis 2012, le Mali, qui a salué à maintes fois la contribution de l’Algérie pour remédier à une telle situation, y voit en l’expérience algérienne en matière de réconciliation, la solution idoine pour résoudre définitivement ses problèmes d’ordre sécuritaire.

Cette position, déjà exprimée par différents responsables maliens, est au centre de la visite qu’effectue en Algérie le président de la Commission malienne «Vérité, justice et réconciliation (CVJR), Ousmane Oumarou Sidibé. Une visite où il a eu l’opportunité de s’entretenir avec des responsables algériens, notamment d’un rang ministériel.

À l’issue de ces rencontres, l’hôte de l’Algérie a affirmé d’emblée que l’objet de sa visite traduit «la nécessité d’intensifier la coopération entre l’Algérie et les autorités maliennes dans plusieurs secteurs, en vue d’approfondir la démarche de la réconciliation au Mali».

Il enchaîne en mettant l’accent sur le caractère judicieux des dispositions de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, ce projet politique phare du Président Bouteflika ayant permis à l’Algérie de recouvrer sa stabilité et d’enclencher une dynamique de développement sans précédent.

«La réussite de l’expérience algérienne en matière de réconciliation nationale n’étais pas restreinte qu’à l’aspect sécuritaire, mais également aux mesures qu’il a prises dans ce domaine», a affirmé le président de la commission malienne CVJR. En effet, on est bien en mesure de certifier que la vision de la réconciliation, telle que conçue et mise en œuvre sous la gouvernance de M. Bouteflika, a permis non seulement de vaincre militairement et politiquement le terrorisme, mais aussi d’assurer une prise en charge efficace des revendications exprimées par différentes catégories sociales, celle de la jeunesse plus particulièrement. Les acquis sociaux, nombreux à être consacrés depuis l’accession de M. Bouteflika à la magistrature suprême, constituent, aujourd’hui, ce solide argument à chaque fois mis en avant par différentes organisations de la société civile dans le rejet du terrorisme et de toute autre forme de violence.

Le principe de la promotion de la paix et de la stabilité est une réalité consensuelle qui se place au-dessus de toute obédience politique et idéologique ou simple appartenance partisane. En effet, l’adhésion massive des Algériens à l’initiative de la réconciliation nationale et le succès probant obtenu dans la mise en œuvre de ses dispositions ont consolidé la prise de conscience de tout un chacun, selon laquelle nul effort de développement et de progrès n’est possible sans la paix et la sécurité.



« Le Président Bouteflika, un homme de vision et d’initiative. »



À ce titre, le président de la Commission CVRJ a d’ailleurs soutenu que les responsables algériens avec lesquels il s’est entretenu étaient «unanimes à dire que le Président Bouteflika était un homme de vision et d’initiative, ce qui a contribué à faire sortir le pays de la crise». «Le Mali souhaite s'imprégner de cette vision, pour mettre un terme à la crise sécuritaire à laquelle le pays est confronté depuis 2012, en raison du terrorisme», a-t-il ajouté, précisant qu’en ce sens, les secteurs de coopération devant être intensifiés sont, notamment ceux de l’Intérieur, de la Justice et des Affaires religieuses. Tout en saluant la qualité des relations algéro-maliennes «historiques et fraternelles», il rappelle aussi «le soutien de l'Algérie au Mali dans tous les moments difficiles qu'il a traversés», confortant son propos par «l’accord d'Alger qui a mis fin à une grande partie de la crise politique au Mali». Au cours de l’une de ses rencontres, en l’occurrence celle qui s’est déroulée avec le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, il a évoqué les voies et moyens de faire bénéficier ce pays de l'expérience algérienne en matière de réconciliation nationale, mettant en exergue le rôle des imams dans la déradicalisation et la lutte contre l'extrémisme violent. «Cette rencontre a constitué une occasion, pour mettre en exergue l'expérience algérienne en matière de réconciliation nationale, notamment les efforts des imams algériens visant la consécration de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», a déclaré M. Aïssa. «L'accent a été mis sur la capacité de l’Algérie à contrer le discours extrémiste», a-t-il ajouté, se félicitant de l’idée de la création d'une commission technique algéro-malienne, chargée de l'ouverture de tout espace susceptible de participer à l'éradication et à la prévention de l'extrémisme à Mali. De son côté, le président de la CVJR, Ousmane Oumarou Sidibé, a déclaré que «cette rencontre a porté sur les moyens de coopération avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, pour les aider à trouver des solutions aux problèmes de l'extrémisme violent que connaît son pays en s'inspirant de l'expérience algérienne en matière de réconciliation nationale».

Karim Aoudia