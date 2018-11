M. Bedoui à Sidi Bel-Abbès : « L’Algérie sur de bons rails vers un lendemain meilleur »

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé, mardi dernier à Sidi Bel-Abbès, que «l’Algérie est sur de bons rails vers des lendemains meilleurs et prospères». «Nous avons payés cher la paix et la stabilité dans un passé récent, et nul ne peut se permettre de déstabiliser le pays», a ajouté le ministre, lors d’une rencontre avec la société civile, au terme de sa visite d’inspection dans la wilaya.

L'Algérie vit aujourd'hui dans la stabilité et la sécurité dans un contexte de défis croissants en matière de sécurité régionale et territoriale, a-t-il encore souligné, expliquant que tout ce qui a été réalisé n’est pas fortuit, mais grâce à la réconciliation nationale qui a instauré les valeurs de tolérance et de réconciliation avec soi et avec l'autre faisant de l'Algérie «une école» dont s'inspirent des pays et peuples en quête de liberté, de paix et de stabilité. «Cette réconciliation a été possible grâce à la vigilance et à la mobilisation de tous les corps de sécurité à leur tête l’Armée nationale populaire (ANP) dont les valeurs sont un précieux acquis à préserver», a rappelé le ministre. D'autre part, Noureddine Bedoui a exhorté les jeunes «à prendre conscience des dangers qui guettent l’Algérie de l’intérieur et de l’étranger, à ne pas se lasser guider par des voix de l'extérieur et à protéger notre identité nationale et les constantes de notre nation». «Après le triomphe de l'Etat et de ses institutions sur le terrorisme, qui a été banni de la société, nous devons être conscients des dangers qui menacent notre pays sous différentes appellations portant atteinte à sa stabilité et nous devons avant tout prémunir nos enfants et les protéger des idées qui sèment systématiquement le désespoir et la perte de confiance en soi», a-t-il ajouté. Le ministre a fait remarquer, au passage, que beaucoup de jeunes sont aujourd'hui des chefs d’entreprises réussies et d'autres s'illustrent chaque année sur la scène internationale dans tous les domaines avec une formation de base et de haut niveau algérienne à cent pour cent. «Nous vivons une étape décisive marquée par la concrétisation de profondes réformes politiques décidée par le Président de la République dans la dernière révision de la constitution élargissant les libertés, promouvant les droits des citoyens, préservant les richesses nationales et rationalisant au profit des générations montantes. Des valeurs contenues dans une feuille de route inspirée de la vision du Président de la République d'une Algérie sécurisée, prospère et forte avec des institutions solides», a encore déclaré Noureddine Bedoui. «Chacun est tenu de respecter les institutions de la République. Nous ferons face par la force de la loi à tous ceux qui osent leur porter atteinte et qui s'en servent», a-t-il ajouté, affirmant que l’Etat protège, avec toute la rigueur et par les textes de loi, tous ses agents, ses élus, ses imams et tous ses fonctionnaires et que la justice est à la parade contre tout contrevenant.



Lutter contre la bureaucratie



Le ministre a aussi insisté sur la nécessité d’impliquer les donateurs de la société civile dans la réalisation de projets de développement caritatifs, notamment ceux ayant trait au secteur de la santé. Il a aussi insisté sur le rôle que doivent jouer les investisseurs privés et les donateurs de la société civile dans la réalisation de projets de bienfaisance, créateurs de richesse et d’emplois. «Le rôle des autorités locales ne consiste pas uniquement à créer de la richesse mais aussi à accompagner, aider, faciliter la tâche et lutter contre la bureaucratie et tous les obstacles empêchant les opérateurs privés à investir dans divers secteurs», a rappelé M. Bedoui. En inaugurant le centre régional anti-cancer (CAC) de Sidi Bel-Abbès, le ministre a appelé à préserver tous les acquis dont ont bénéficié les différents secteurs.

«L’Algérie a relevé les défis en consacrant les valeurs de la réconciliation nationale. Aujourd’hui, le pays a retrouvé ses forces, réalisé un bond qualitatif en matière de développement et réussi à faire face à ceux qui visaient son anéantissement», a souligné, dans ce sens, M. Bedoui. Le ministre a souligné la nécessité de préserver les acquis sur les plans de la paix et de la sécurité ainsi que les réalisations enregistrées dans divers secteurs. Il a également salué le rôle assumé par la jeunesse, formée dans les universités et les centres de formation professionnels du pays, et qui a réussi à relever le défi en dirigeant et gérant de grands projets, matérialisés grâce à la gouvernance du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. M. Bedoui a également mis en exergue la nécessité de «préserver les acquis ayant permis à l’Algérie de retrouver sa place et à redevenir un pays cité en exemple par les autres nations».

Par ailleurs, le ministre a visité l’unité de fabrication d’aluminium «Stroval/Algérie», basée dans la zone industrielle de Sidi Bel-Abbès et relevant du secteur privé. Sur place, M. Bedoui a appelé au soutien de la production nationale et à l’utilisation des énergies renouvelables. Dans ce sens, il a rappelé l’intérêt particulier accordé par les pouvoirs publics en accompagnant les projets des énergies renouvelables et en encourageant l’utilisation rationnelle de l’énergie conventionnelle.



Formation de la ressource humaine



Le ministre a mis l’accent sur la nécessité de «capitaliser» les efforts déployés par l’Etat et de rentabiliser les réalisations dont bénéficie le secteur de la santé. En inaugurant l’établissement hospitalier de la sûreté nationale, baptisé au nom du Docteur Boudrâa Belabbès, le ministre a souligné que «les avancées du secteur de la santé se reflètent dans les infrastructures réalisées selon les normes internationales et dotées d’équipements les plus modernes». Ces avancées sont également «matérialisées dans la formation de la ressource humaine et l’encadrement par des compétences dans le but d’assurer une meilleure prise en charge du malade», a ajouté le ministre, appelant à «une meilleure proximité entre les établissements de la sûreté et les citoyens et à une meilleure collaboration entre les services de police et les institutions publiques». Dans ce sens, M. Bedoui s’est félicité des efforts de coopération et de partenariat entre les établissements de santé relevant des services de la police et ceux de l’armée. «Ces derniers s’occupent de l’encadrement, de la formation et de l’accompagnement du personnel des établissements de santé relevant de la sûreté nationale et en assurant des spécialistes et des encadreurs», a rappelé le ministre. En suivant avec attention les doléances des personnels de cet établissement de santé, le ministre a donné des instructions pour mettre des logements de fonction équipés à la disposition des personnels et des cadres de l’établissement venant d’autres wilayas.

Le ministre a visité les différents services qui composent cet établissement avant de présider une cérémonie, organisée en l’honneur de retraités du corps de la sûreté nationale et de la famille du défunt moudjahid Boudrâa Bel-Abbès. L’établissement hospitalier de la sûreté nationale de Sidi Bel-Abbès compte une soixantaine de lits, destinés aux éléments de la sûreté nationale et à leurs ayants droit. Il compte plusieurs services a l’instar de la médecine interne, de l’ophtalmologie, de la pédiatrie, de la chirurgie générale, de l’orthopédie, de la pneumologie ainsi que des laboratoires d’analyses médicales.

M. Bedoui a inauguré, le centre régional anti-cancer (CAC) qui couvre huit wilayas de l’Ouest et du Sud-Ouest du pays, avec une capacité d’accueil de 120 lits. Il compte 10 services et 33 unités, dotés d’un équipement à la pointe de la technologie, à l’instar de 3 accélérateurs de radiothérapie, un scanner de traçage et d’autres équipements médicaux.