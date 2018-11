Emploi protection civile/DGSN : Concours pour le recrutement de 5.000 agents

Dans le cadre du renforcement de ses structures, la direction générale de la Protection civile a annoncé cette semaine, via une insertion publicitaire, parue notamment dans El Moudjahid, l’organisation d’un concours de recrutement sur épreuves de 3.000 agents au profit de toutes les directions de wilayas. Les épreuves écrites d’admissibilités, d’une durée de trois heures chacune, portent sur la culture générale et les mathématiques. A cela s’ajoute une épreuve physique et sportive d’admissibilité et un examen médical et psychologique d’admission finale. Les dossiers de candidature complets doivent être déposés ou adressés au plus tard 15 jours ouvrables après la première parution du présent avis. Notons que les conditions de participations à ce concours sont les suivantes : être de nationalité algérienne, jouir de ses droits civiques, ne pas avoir de mentions au bulletin de casier judiciaire incompatible avec l’exercice dans le corps de la protection civile et être âgé de 19 ans au moins et de 25 ans au plus à la date du concours. Il est exigé d’être en situation régulière vis-à-vis du service national ou être dispensé pour des raisons autres que médicales, d’avoir une acuité visuelle totalisant 15/20e pour les deux yeux sans verres correcteurs ou de contact et sans que l’acuité minimale d’un seul œil ne soit inférieur à 07/10e, d’avoir une taille d’au moins 1.70m et enfin de ne pas avoir de tatouage et d’avoir satisfait à l’examen médical et psychologique organisé par l’administration de la Protection civile. Outre ces conditions, les candidats doivent avoir le niveau scolaire de la 2e année secondaire. Quant au dossier exigé pour postuler à ce concours, celui-ci est composé, notamment d’une demande manuscrite, d’une copie de certificat de scolarité et surtout de trois certificats médicaux (médecine générale, phtisiologie et ophtalmologie) et d’un certificat de toise.

Les candidats sont tenus de remplir et de télécharger du site de la Direction générale de la fonction publique, une fiche de renseignements. Ceux qui sont admis définitivement au concours doivent compléter leurs dossiers en ajoutant une copie de l’attestation justifiant la situation vis-à-vis du service national, un extrait du casier judiciaire n° 03 en cours de validité et un acte de naissance. Rappelons qu’aucune suite ne sera donnée aux dossiers incomplets ou parvenus après le délai fixé. Par ailleurs, la DGPC organise un autre concours de recrutement sur épreuves destiné cette fois-ci à l’élément féminin en vue de pourvoir à 50 postes destinés et ce au profit de quatre directions de wilaya. 20 postes à Alger, 10 à Annaba, Constantine et Oran. Ce concours est ouvert à toutes les citoyennes remplissant les conditions de participation qui sont quasiment identiques de celle des agents de sexe masculin hormis pour la taille minimale requise qui est d’au moins, 1,65 m pour les filles.



Ouverture d’un concours de recrutement de 2.000 agents au profit de la DGSN



Dans ce même sillage, un concours au profit de 2.000 agents des services de la DGSN, dans différentes spécialités, vient d’être lancé. Il est exigé des candidats qui souhaitent y participer d’être âgé entre 19 ans à 40 ans. Les différentes filières ouvertes par ce concours sont l’administration générale avec 17 postes à pourvoir pour les traducteurs. Pour ces derniers, une licence d’enseignement supérieur en traduction et en interprétariat est requise. Les candidats aux postes d’agents principaux de l’administration doivent, d’une part, être détenteurs d’un Master en droit administratif, en science économique, en commerce, en science politique, en science de l’information et de la communication ainsi qu’en science islamique. D’autre part, les postes à pourvoir en qualité d’attaché principal de l’administration requièrent la possession d’un diplôme de technicien supérieur en gestion publique en droit du travail, en droit économique international, en commerce international, en gestion des ressources humaines et ou en psychologie. Pour les autres spécialités ouvertes par cette épreuve, il convient de noter, que celles-ci concernent deux postes dont un documentaliste chargé des archives et un autre d’assistant documentaliste chargé des archives. Enfin, la DGSN informe qu’elle ouvre un concours pour les besoins de postes d’ingénieurs d’Etat en ressources financières, d’architectes, d’urbanistes et également le recrutement de conseillers en éducation physique et sportive ainsi que des spécialistes en santé et des vétérinaires. 270 postes sont destinés aux conducteurs de niveaux I et II, des agents de service, des gardiens, des trois degrés.

Sami Kaidi