Entre 3 et 4 millions de diabétiques en Algérie

La prévalence du diabète en Algérie est 14.4% chez la population âgée de 18 à 69 ans, avec deux diabétiques connus pour un méconnu. C’est ce qui ressort de l’enquête nationale sur les facteurs de risques des maladies non transmissibles, «STEPwise», dont les résultats préliminaires ont été présentés, hier, à l’hôtel El Aurassi (Alger), à l’occasion de la célébration de la journée mondiale du Diabète. Dans allocution d’ouverture, le chef de cabinet du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a souligné les efforts consentis par la tutelle pour identifier les diabétiques méconnus à travers les campagnes de dépistage du diabète et HTA, il a tenu à cette occasion à remercier tous les experts et professionnels de la santé qui œuvrent dans la lutte contre le diabète. M. Merzak Ghernaout a précisé que l’Algérie a procédé depuis 2003, à la mise en œuvre de l’approche intégrée de surveillance, de prévention et de prise en charge des maladies non transmissibles. «La première étude de prévalence réalisée en 2003 dans le programme de coopération avec l’OMS a ciblé seulement deux wilayas pilotes», a-t-il expliqué avant de poursuivre qu’en 2014, notre pays a retenu, dans le cadre de son plan d’action de lutte contre les MNT et ses facteurs de risque, la réalisation de la deuxième étude «STEPwise». Il s’agit, pour le représentant du ministère de la Santé, d’une enquête nationale représentative de la population âgée de 18 à 69 ans auprès des 7.450 ménages.



16 % de cas de maladies non transmissibles dues au tabac



De son côté, le Pr Youcef Terfani, directeur chargé des maladies non transmissibles au ministre de la Santé, a donné plus amples détails sur cette enquête inscrite dans le programme de coopération avec l’OMS.

«Nous avons saisi cette journée pour présenter les premiers résultat de l’enquête nationale sur les mesures des facteurs de risques des maladies non transmissibles», a-t-il informé, précisant que le tabac fumé constitue dans 16% des cas l’un des facteurs de risque des maladies non transmissibles, et avec une prévalence de 8% pour le tabac non fumé.

Il a, également, évoqué d’autres facteurs de risque comme le tabagisme passif, la sédentarité, le surpoids et l’obésité qui sont à l’origine des maladies non transmissibles, précisant qu’entre 3 et 4 millions des Algériens souffrent de diabète.

Le représentant de l’OMS Algérie a, dans son allocution, vivement encouragé l’engagement de l’Algérie dans la lutte contre les maladies non transmissibles en générale et le diabète en particulier.

Selon en effet Nguessan Bla François, le Plan national multisectoriel de lutte intégrée contre les facteurs de risque des Maladies non transmissibles 2015-2019 est centré sur des problèmes de santé et de comportement et comprend des thématiques complexes qui couvrent un éventail très large de secteurs et d’acteurs.

«L’Algérie a pris part à la méthode d’approche intégrée de surveillance, de prévention et de prise en charge des MNT (STEPS) dont la 2e enquête s’est déroulée en 2016-2017 et a touché tout le territoire national» a expliqué M. Nguessan Bla François, précisant que l’OMS a apporté tout l’appui nécessaire et possible pour mener à bien cette enquête et garantir la qualité des données qui y sont générées. Pour le représentant de l’OMS, les résultats de cette importante enquête permettront de renforcer la lutte contre les facteurs de risque des Maladies non transmissibles, tout en réitérant l’engagement de l’Organisation mondiale de la Santé à aider les gouvernements et à améliorer la prévention et la lutte contre le diabète et les autres maladies non transmissibles.



Un arrêté interministériel sur l’étiquetage nutritionnel entrera en vigueur en février 2019



Présent au cours de ce séminaire, le directeur de la qualité et de la consommation au ministère du Commerce, M. Sami Kolli a annoncé l’entrée en vigueur en février 2019, d’un arrêté interministériel sur l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires et portant sur l’indication de la valeur calorifique et énergétique du produit en matière de glucides, les lipides ou autres composants.

«Ceci va permettre aux citoyens algériens de bien choisir sa consommation, par la même, d’équilibrer sa ration alimentaire», a-t-il expliqué, précisant l’existence de textes qui sont actuellement en voie de signature ou de publication sur la réduction du taux de sucre dans plusieurs produits alimentaires.

A ce sujet, le représentant du ministère du Commerce a cité le cas des laits fermentés et les yaourts, où la quantité de sucre a été diminuée de 12% à 8%.

M. Kolli a souligné, par ailleurs, le rôle des associations de protection du consommateur pour sensibiliser et informer le grand public sur ces nouvelles dispositions qui tendent à améliorer la qualité des produit à consommer.

