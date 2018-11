Notre forum/Journée mondiale du diabète : «Le diabétique doit être le centre d’intérêt de la famille»

L’Algérie débourse 513 millions de dollars dans le traitement des complications du diabète. n 5.500 nouveaux cas de diabétiques en l’espace de 9 mois à Alger.



Devant l’ampleur du nombre des nouveaux cas de diabétiques (20.000 cas chaque année), le président de l’Association des diabétiques de la wilaya d’Alger a, appelé, hier au Forum d’El Moudjahid, les producteurs de boissons gazeuses à diminuer la teneur en sucre, et les pouvoirs publics à prendre des mesures rigoureuses, car il y va de la santé des Algériens, dont la majorité ignorent qu’ils sont porteurs de a maladie. M. Fayçal Ouhhada va jusqu’à plaider pour la levée de la subvention sur le sucre, comme il a attiré l’attention sur certaines marques de lecteurs de glycémie.

Le président de l’Association des diabétiques de la wilaya d’Alger active sur le terrain toute l’année. La sensibilisation et le dépistage sont son cheval de bataille. S’il ne sillonne pas le territoire pour informer et attirer l’attention des citoyens, il est dans les stations métro, à l’université, dans les centres commerciaux pour alerter sur une maladie qui s’est installé en Algérie et dont le nombre de malades est en perpétuelle augmentation.

La célébration de la journée mondiale du Diabète, est une occasion pour tirer la sonnette d’alarme et alarmer surtout sur le taux de sucre contenu dans les jus et les boissons gazeuses, et sur la consommation de sucre (22 kg par an par habitant, alors que la norme est de 10 kg). Résultats des courses, on enregistre chaque année quelques 20.000 nouveaux cas, selon les chiffres de l’Association. Fayçal ouhhada souligne que l’Algérie compte quelques 5 millions de diabétiques, soit près de 14% de la population. Mais le plus inquiétant, ce sont ces diabétiques qui ignorent qu’ils sont porteurs de la maladie parce qu’ils ne s’intéressent pas au dépistage. Le changement des habitudes alimentaires, la malbouffe, la sédentarité favorisent le diabète. Une maladie qui nécessite un traitement à vie.

En Algérie, les médicaments sont disponibles, 80% sont produits par Saidal, et l’insuline importée provient des maisons-mères (Danemark). Si le traitement est à la portée de tous les malades, M. Ouhhadda déplore les difficultés enregistrées dans la prise ne charge des complications de la maladie ; c’est pourquoi l’urgence réside, pour notre invité, dans la mise en place de structures publiques spécialisées dans la prise en charge du pied du diabétique. Le conférencier estime que le thème choisi cette année, par l’OMS «la Famille et le Diabète» sied parfaitement à la société algérienne, car dit-il la famille algérienne est démissionnaire et fait souvent le déni de la maladie. Dans ce sillage, le Dr Abdelhafid Habitouche estime que la famille a une grande responsabilité et doit s’impliquer davantage, notamment quand les malades sont des enfants ou des personnes âgées. Ces derniers ont besoin d’un soutien moral, c’est pour cette raison que le diabétique, sans être considéré comme un handicapé, doit être au centre des intérêts de la famille. Par ailleurs, le Dr Habitouche a expliqué que le diabète n’est pas une maladie professionnelle, mais des facteurs comme une alimentation non équilibrée associée à une prédisposition qui favorise son apparition.

De son côté, M. Karim Messous, éducateur diététique, a mis en avant l’importance d’une alimentation saine pour les malades et les non malades. Pour les premiers, elle leur permet de vivre avec la maladie et éviter les complications et les deuxièmes se prémunir de cette pathologie dont les dégâts sont innombrables. Des aliments coûteux sans fibres ou vitamines sont consommés, alors que l’on peut manger varié, équilibré et sain, évitant ainsi les maladies cardiovasculaires et sans aggraver les autres maladies chroniques pour certains. Pour lui, tout est permis, sauf qu’il faut y aller avec modération.

Nora Chergui