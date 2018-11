Congrès international de traduction : L’espagnol donne du fil à retordre

L’université d’Alger II a abrité, hier, le congrès international de traduction lors duquel les participants ont partagé leurs différentes expériences en abordant les difficultés et les défis de la traduction de l’arabe, de l’anglais et du français vers l’espagnol tant d’un point vue littéraire que didactique.

Plusieurs aspects sur la traduction de et vers l’espagnol ont été abordés que ce soit en Amérique latine ou en Europe.

Dans ce cadre, Ovodi Carbonell Cortés de l’université de Salamanque a indiqué, lors de son intervention intitulée l’«identité culturelle et traduction arabe/espagnol : Marcelino Villegas, traducteur», qu’il y a des fautes commises dans la traduction en interprétant certains évènements au passés.

Pour l’intervenant la «traduction des termes change d’un temps à un autre, c’est pourquoi, il faut maîtriser la traduction littérale, mot à mot».

Dans ce cadre, le spécialiste en traduction a mis en exergue l’importance de la maîtrise de l’étude historique étymologique de la langue afin de faire une traduction crédible en gardant le sens du texte d’origine.

Par ailleurs, l’universitaire a considéré que les «mots mal placés dans la traduction font une nuance et perturbent le récepteur du message».

Il est à noter que plusieurs aspects ont été abordés notamment l’approche cognitive du processus d’interprétation et de construction du sens, l’étude exploratoire de la gestion mémorielle pour l’interprète de conférence, la traduction, un pont entre les cultures ainsi que la traduction de l’arabe vers l’espagnol : une histoire controversée.

Hichem Hamza