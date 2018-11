Transport scolaire : 160 bus au profit du ministère de l’Intérieur

Dans le cadre de la politique du désenclavement menée par le gouvernement algérien dans le but de permettre à des milliers d’enfants de rejoindre le chemin des écoles en toute « sécurité », une opération de livraison de bus scolaire a été réalisée par «Global Motors Industries» au profit du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, indique un communiqué de presse de GMI Al Djazair.

Cette seconde livraison faite par le représentant exclusif de Hyundai Truck & bus en Algérie entre dans le cadre d’un marché conclu avec le ministère de l’Intérieur et porte sur 160 bus de type «County», en attendant une troisième livraison, prévue pour la fin du mois de novembre. La première tranche portait en effet sur 200 bus scolaires qui ont été livrés au mois d’octobre dernier au profit des écoliers des wilayas de Tamanrasset, Biskra, Illizi, Adrar et Tizi-Ouzou.

«L’opération sera suivie par d’autres livraisons, qui viendront soulager les écoliers des différentes régions, à l’approche de l’hiver afin de totaliser 500 unités, objet du contrat signé avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire», souligne GMI qui assure «accélérer» dans la même dynamique la cadence de la production à Batna dans le souci de «satisfaire» la demande de sa clientèle mais aussi pour être en «phase» avec ses engagements industriels.

Il est bon de rappeler que le département ministériel de Bedoui prévoit la réception, d’ici le mois de décembre, de plus de 2.000 bus scolaires, en attendant 1.500 autres pour 2019, soit un total de 3.500 bus pour une enveloppe de 27 milliards de DA.

Ces nouvelles livraisons viendront renforcer un parc composé de plus de 12.160 unités. Outre GMI qui fournira 500 bus, le reste des livraisons sera à charge de la SNVI, la société nationale des véhicules industriels, avec 2.000 unités, et de la SAFAV, la société algérienne de fabrication de véhicules de marque «Mercedes-Benz», sise à Tiaret, et relevant du ministère de la Défense nationale, avec 1.000 bus scolaires.

«Ces opérations de distribution entrent dans le cadre de l’application des instructions du Président de la République visant à assurer les meilleures conditions pour les élèves scolarisés», avait souligné, il y a quelques semaines, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

