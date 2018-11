L’école à l’horizon 2035 : Valoriser le savoir

La réforme du système éducatif implique une «réévaluation continue et une politique des réformes sans cassure», c’est l’une des axes de la table ronde organisée hier à l’institut national d’études de stratégie globale.

«Situation, enjeux et défis», étaient les axes sur lesquels M. Farid Benramdane, conseiller au ministère de l’Education, a exposé la vision du ministère pour mettre sur pied une stratégie en vue de doter les élèves des capacités intellectuels, mais avant cela, comment définir «les repères pédagogiques» pour la refonte du système éducatif.

Les écoles sont faites pour faciliter l’apprentissage des savoirs et des connaissances. Il est de la mission de l’institution scolaire «d’être le lieu de la production et de la reproduction du savoir», dira le conférencier, qui explique qu’il faut «mener des efforts de restructuration» et tracer un politique de réformes «sur la base des résultats des études scientifiques loin des discours encombrants».

On l’aura compris, M. Benramdane s’éloigne des conceptions qui ne réfléchissent sur l’école qu’en termes d’appareil idéologique d’Etat, selon Louis Althusser, où s’exerce une violence symbolique sur l’enfant, selon Pierre Bourdieu. En parfait pédagogue, M. Benramdane fait l’autopsie du système éducatif sur la base de trois niveaux d’analyse qui sont «les trois piliers sur la base desquels s’articulent la politique des réformes».

Selon l’intervenant, il y a d’abord «le niveau axiologique», où on apprend à l’écolier l’attachement aux valeurs algériennes, dans toutes leurs dimensions. Ensuite il y a «le niveau épistémologique et méthodologique» qui fait que les différentes réformes sont proposées, cadrées et recadrées au regard des évolutions sociétale, technologique, culturelle et autres. Ce sont ces évolutions qui déterminent certainement l’organisation et la mise en œuvre des politiques de réformes, et c’est là que vient le troisième niveau «didactique et pédagogique», qui oriente la réflexion des responsables et des acteurs impliqués à tous les niveaux.

La réflexion conceptuelle sur les problèmes de l’école et son avenir est occultée au profit d’une simple appréhension technocratique et structuraliste des problèmes de réforme, c’est ce que l’on comprend à travers les explications de M. Benramdane qui estime qu’il faut «penser en termes de logique d’usage sociale et non seulement d’apprentissage».

Nous sommes déjà de plain-pied dans le 21e siècle et une chose est certaine : le monde du 21e siècle connaîtra des bouleversements profonds, massifs, constants et accélérés, «il faut avoir une culture pédagogique commune, et ancrer la pensée scientifique en valorisant le savoir constitué à l’école».

Tahar Kaïdi