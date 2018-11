Marchés de gros : Décharger les communes de la gestion

Anarchie, informel, non-respect des cahiers des charges… les marchés de gros sont dans tous leurs états. Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans algériens, (ANCAA) estime qu’une telle situation constitue un des facteurs de la hausse, parfois imprévisible, des prix des fruits et légumes. Un rempart ? Hadj Tahar Boulenouar, dans une conférence de presse animée hier à Alger, revendique de confier la gestion de ces espaces à des EPIC ou SPA, et non aux APC, qui, dit-il, «pèchent par leur manque de suivi, comme en témoigne l’état délabré d’une quasi-totalité de ces marchés». À propos des prix des fruits et légumes, le conférencier a tenu à expliquer une hausse qui pèse sur le citoyen. En effet, la moyenne des prix d’hier, communiqués par M. Boulenouar, confirment ce constat. Le kilo de la pomme de terre est à 70 dinars, la tomate à 160 DA, la courgette à 150, les carottes et la laitue à 120 DA. Pour les fruits, la mandarine est à 200 DA, tandis que le prix de la pomme tutoie la barre des 300 DA. L’une des explications fournies par M. Boulenouar consiste en la période elle-même (octobre-novembre), qu’il appelle «l’entre deux saisons». Autrement dit, les produits d’été ne sont plus ou en quantités infimes sur les étals, pendant que ceux d’hiver n’y ont pas encore «atterri». Mais, argumente le président de l’ANCAA, la marché connaîtra une «baisse de 30 à 40 dinars le kilo, à compter de fin novembre». À ce sujet, M. Boulenouar réitère, pour la énième fois, sa proposition d’accélérer le programme de réalisation à travers le territoire de pas moins de 500 marchés de détail et de proximité. Soulignons que la facture globale d’importation du groupe des produits alimentaires a atteint 5,894 milliards de dollars (mds usd) entre janvier et fin août 2018, contre 5,901 mds USD durant la même période de 2017, en baisse de sept millions USD (-0,12%), précise le Centre national des transmissions et du système d’information des Douanes (Cntsid). Mais, sur le total des importations alimentaires globales, la facture des sept principaux produits alimentaires (céréales, laits, tourteaux et résidus de l’extraction de soja, sucre et sucreries, café et thé, légumes secs et viandes) a légèrement augmenté à 4,752 mds usd, contre 4,695 mds usd, en hausse de 1,22%. Par ailleurs, il convient de rappeler que d’autres organisations ont mis l’accent sur la nécessité de mettre en place des mécanismes stratégiques urgents afin de définir les marges bénéficiaires sur certains produits, en obligeant les producteurs locaux et les commerçants à les appliquer. S’ajoute la nécessité de redynamiser le rôle des mécanismes de régulation et de contrôle, outre la redynamisation du décret définissant la chaîne de commercialisation. À ce sujet, Mustapha Zebdi, président de l’APOCE, relevait l’incohérence de voir les services de contrôle au ministère du Commerce ne pas intervenir dans le contrôle des prix des produits non réglementés. Corollaire ? «C’est le champ libre à la spéculation», expliquait M. Zebdi, tout en appelant les autorités publiques à revoir l’efficacité de l’action du Conseil de la concurrence qui tarde beaucoup dans le traitement des questions posées et leur résolution.

Fouad Irnatene