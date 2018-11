Bonne gouvernance : Un levier pour améliorer la qualité de vie

La bonne gouvernance reste le principe fondamental à la qualité de vie et l’approche la plus fiable pour un nouveau mode de développement local et national, ont estimé mardi dernier à Bechar des participants à un séminaire international intitulé «Nouveau modèle de développement et qualité de vie». La bonne gouvernance est le principe directeur fondamental qui pourrait guider les approches, toujours très diverses, de l’intégration des politiques sociales et économiques, pour l’amélioration de la qualité de la vie des êtres humains, a affirmé Dr Ali Mustapha Delhoum de l’université de Tripoli (Libye), lors d’une table ronde de cette première journée de cette rencontre initiée par la faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion de l’université Tahri-Mohamed (Bechar).

La qualité de vie des citoyens passe aussi par la contribution active des individus et de la société, au titre de la bonne gouvernance, pour la réduction de la pauvreté qui, elle-même, exige une meilleure éducation pour tous et un meilleur accès à la santé et à l’emploi, ce qui permet de rendre les individus plus autonomes et productifs, et permettre à tous, en retour, de participer à la croissance économique et à la création de richesses, facteur indispensable à la qualité de vie, a soutenu, pour sa part, Dr Mouchira Mohamed Ali, chercheuse et universitaire égyptienne. La participation des citoyens est un atout majeur pour le développement et l’amélioration de la qualité de vie à travers une gestion plus efficace et un meilleur respect de l’environnement, pour permettre l’accès à une vie plus saine aux habitants des villes et ce, par le biais de l’implication directement des citoyens dans la gestion de leur ville dans les différents services publics, souligne, de son côté, Dr Omar Cherif, de l’université de Batna, au cours de la même table ronde. Cette première séance des travaux du séminaire, qui a été suivie d’un riche débat entre les chercheurs, en présence notamment d’étudiants et d’acteurs du développement, a permis de faire ressortir la nécessité de l’amélioration de la qualité de vie des citoyens des pays arabes, dont l’Algérie. Cette rencontre, qui s’étale sur deux jours, verra la présentation de 153 communications liées au «Nouveau modèle de développement et qualité de vie» par des chercheurs et autres universitaires issus de 40 universités du pays et des institutions spécialisées, en plus de chercheurs de pays étrangers, à l’instar du Bahreïn, de la Libye, de l’Egypte et de la Jordanie. Les participants aborderont ainsi des thèmes concernant «la qualité de vie au travail, face au changement organisationnel», «l’Impact des dépenses publiques de santé sur la qualité de vie dans la région» et «la politique publique et bien-être subjectif en Algérie, entre coût économique et social : cas de l’Agence nationale de gestion du microcrédit», selon le professeur Zouhir Teffer, président du conseil scientifique de cette rencontre.