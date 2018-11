Réhabilitation des écosystèmes : Les efforts de l’Algérie mis en exergue à Charm El-Cheikh

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma- Zohra Zerouati, a mis en avant, hier à Charm El-Cheikh (Égypte), les efforts de l’Algérie en matière de récupération et de réhabilitation des écosystèmes, à travers la stratégie et le plan d’action nationaux de la biodiversité (SPANB) 2016-2030, ayant pour thème «La biodiversité pour le développement économique et social durable, et l’adaptation aux changements climatiques», indique un communiqué du ministère. Intervenant, à l’ouverture de la conférence ministérielle africaine sur la biodiversité, tenue dans le cadre de la 14e réunion de la conférence des parties de la Convention des Nations unies (ONU) pour la biodiversité, Mme Zerouati a évoqué les efforts déployés par l’Algérie dans le cadre du programme de lutte contre la désertification (PAN-LCD) dans les zones rurales, visant le développement et la préservation des écosystèmes, outre la protection des infrastructures économiques et des terres agricoles contre la désertification. À cette occasion, la première responsable du secteur a évoqué le Plan national de reboisement qui a pour objectif l’élargissement du patrimoine forestier et la préservation des sols, outre la réhabilitation et l’élargissement de la ceinture verte d’ici à 2035.