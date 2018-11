Campagne labours-semailles 2018-2019 : « Mobilisation optimale » de tous les intervenants

«Toutes les dispositions ont été prises, pour que la campagne labours-semailles, qui a débuté le premier octobre dernier, se déroule dans de très bonnes conditions, à travers la mobilisation de tous les moyens humains et matériels et en mobilisant les guichets uniques et autres dispositifs», souligne le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, dans un communiqué rendu public hier. Pour encadrer cette campagne, dont l’objectif d’emblavure est de 3,5 millions d’hectares, ces dispositions organisationnelles, techniques et financières comprennent, notamment l’opérationnalité de 56 guichets (BADR/CRMA), depuis le mois de juillet dernier, pour accompagner les agriculteurs et leur permettre de faire leurs commandes en intrants agricoles (semences et engrais), dès le paiement de la collecte, a précisé la même source. Il s’agit aussi de l’octroi de crédit R’fig pour les agriculteurs ayant déposé des dossiers, ainsi que la mobilisation, à ce jour, de plus de 2 millions de quintaux de semences et plus de 1 million de quintaux d’engrais, pour couvrir les premières demandes des agriculteurs, notamment au niveau des zones précoces. La mobilisation des unités de services des CCLS pour appuyer les agriculteurs dans les opérations des travaux en sol, semis et entretien des cultures, figure également parmi les dispositions prises. Selon la même source, le ministre l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a présidé, mardi au siège du ministère, une réunion de travail, pour examiner et évaluer les dispositifs d’encadrement mis en place au niveau de chaque wilaya, pour accompagner la campagne labours-semailles 2018-2019. Ont pris part à cette réunion, les directeurs des services agricoles, les directeurs des Coopératives des céréales et des légumes secs, la profession, l’interprofession, les représentants de la BADR et de la CNMA, ainsi que l’encadrement technique, notamment les Instituts techniques et centres spécialisés. Le début de la campagne agricole a été marqué par des conditions climatiques favorables pour les travaux de préparation du sol et semis, a-t-on fait savoir. Cette réunion a été également «l’occasion de rappeler la nécessité de renforcer les campagnes de sensibilisation et de vulgarisation de proximité, et de les axer notamment sur l’importance de l’utilisation des engrais et des semences certifiés dans les zones potentielles, et l’application de l’itinéraire technique, notamment l’entretien des cultures, ce qui permettra d’améliorer considérablement le volume et la qualité de la production». Cela permettra aussi de «prendre les dispositions utiles pour mobiliser les équipements d’irrigation adaptés, en cas de recours aux irrigations d’appoint, étant donné que la conduite de ces cultures est essentiellement pluviale et souvent sujette aux variations climatiques, et d’impliquer les Conseils interprofessionnels des céréales et celui des légumes secs, dont la création s’inscrit dans le cadre de la réorganisation et de la restructuration de ces filières, en mettant en synergie l’ensemble des professionnels et créer ainsi les conditions nécessaires pour assurer un développement durable de ces dernières», a ajouté le communiqué. Par ailleurs, cette réunion a été l’occasion aussi d’encourager les agriculteurs à contracter une assurance contre les risques agricoles et d’organiser des rencontres régionales pour renforcer davantage les dispositifs d’encadrement de la campagne et atteindre les objectifs projetés. Les opérations de semis ont démarré au niveau des wilayas précoces sur une superficie emblavée à ce jour de 192.000 hectares, dont plus de 134.000 hectares en orge, a-t-on fait savoir de même source. Il faut souligner par ailleurs que la production nationale des céréales, réalisée durant la campagne 2017-2018, avait atteint un niveau record de plus de 60 millions de quintaux. «La production céréalière réellement obtenue durant la campagne 2017-2018 a été estimée à 60,5 millions de quintaux, contre 34,7 millions de quintaux durant la compagne précédente, soit une hausse de 74,4%», a précisé M. Bouazghi, lors d’une rencontre d’évaluation de la saison des moissons-battages 2017-2018, organisée au siège du ministère.



Selon M. Bouazghi, il s’agit d’une production « record » qui n’a jamais été réalisée



Cette augmentation de la production, selon lui, est due essentiellement aux moyens matériels et humains mobilisés. En outre, le ministre de l’Agriculture a indiqué que l’Algérie cessera d’importer les pois chiches et les lentilles dans les prochaines années, et ce vu les efforts déployés par l’État à l’effet d’augmenter la production des légumes secs, notamment les lentilles et les pois chiches, a-t-il expliqué. Pour appuyer ses propos, M. Bouazghi a rappelé qu’en ce qui concerne les pois chiches, la superficie réservée à la culture de ce légume sec est passée de 19.000 hectares en 2001 à 32.000 ha en 2018. S’agissant de la production de pois chiches, elle augmente d’année en année, passant de 123.000 quintaux en 2001 à 340.000 quintaux en 2018. Concernant les lentilles, la superficie réservée à la culture de ce légume sec est passée de 920 hectares en 2001 à plus de 27.000 hectares en 2018. Pour ce qui est de la production des lentilles, elle est de 300.000 quintaux en 2018, contre 4.580 quintaux en 2001. «Ce résultat est le fruit des efforts consentis par les pouvoirs publics dans le cadre du Plan national de développement agricole», a expliqué M. Bouazghi.

Salima Ettouahria