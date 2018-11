Constantine : L’auteur d’un matricide arrêté

L’auteur présumé du matricide commis avant-hier dans la commune de Constantine a été arrêté quelques heures après son forfait, a-t-on appris de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Les faits ont eu lieu vendredi, vers les coups de 23 heures, dans un immeuble de la cité 5-Juillet 1962, l’une des plus cossues du chef-lieu, située à la sortie Ouest de la ville, lorsque les pompiers ont découvert le cadavre de la maîtresse des lieux, âgée de 65 ans, lequel était lardé de plusieurs coups de couteau et gisait dans le couloir. Le décès a été constaté sur place par le médecin, et la dépouille a été transférée vers le centre hospitalo-universitaire Benbadis. De son côté, le père a également été agressé avec une arme blanche, et se trouve actuellement aux soins intensifs au niveau du même hôpital. L’enquête ouverte par les services de sécurité a permis d’appréhender rapidement l’auteur du matricide, et de la tentative de parricide, âgé de 30 ans, et lequel, selon le communiqué, présente des troubles psychiques.

Issam B.