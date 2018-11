Skikda : Promotion des produits de la ruche

La 6e édition du Salon national du miel qui se tient depuis samedi au centre culturel Aïssat Idir au centre-ville de Skikda, se veut un espace professionnel de promotion des multiples produits de la ruche.

Pas moins de 25 exposants venus de 15 différents wilayas du pays présentent leurs très variées gammes de miel et autres produits dérivés de la ruche qui, assure Ahmed Terika, apiculteur d’Alger, font l’objet d’une forte demande de la part des consommateurs. Ce salon est «une opportunité pour les apiculteurs de promouvoir leurs produits mielleux et pour les consommateurs d’acquérir des produits de très haute qualité outre les possibilités d’échanges d’expérience entre les acteurs de la filière», a ajouté le même exposant. Habituée de cette manifestation à vocation promotionnelle et commerciale, Mme Karima Sofi (55 ans) affirme acheter chaque année deux kilogrammes de miel de ce salon assurant être satisfaite des propriétés thérapeutiques du miel. Propriétaire d’un salon d’esthétique à Skikda, Mme Fatima-Zahra (40 ans) confie visiter chaque année le salon pour obtenir du miel de l’eucalyptus qu’elle utilise dans la préparation de divers produits de soin naturel pour ses clientes. Nombre de visiteurs du salon se sont toutefois plaints de l’augmentation du prix du miel dont le kilogramme va de 3.500 à 6.000 DA poussant beaucoup d’entre eux à se contenter de l’achat de 500 ou 250 grammes. Ces tarifs s’expliquent, soutiennent les producteurs, par les difficultés inhérentes à l’apiculture dont la pratique impose une transhumance d’une wilaya à l’autre en fonction des différentes périodes de floraisons. La wilaya de Skikda qui compte 305.000 ruches a réalisé au titre de l’actuelle saison agricole une production de miel estimée à 12.000 quintaux.