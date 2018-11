Foires au miel : un succès populaire

Les foires du miel et des produits de la ruche qu’organisent, ici et là, les associations des apiculteurs, connaissent un franc succès populaire. Elles sont un réel coup d’accélérateur à la valorisation du miel algérien 100% naturel.

Ainsi à Tizi-Ouzou, une trentaine d’apiculteurs prennent part à la foire du miel et les produits de la ruche qui s’est ouverte mardi après midi au niveau de la placette du musée de la ville de Tizi-Ouzou, a-t-on constaté.

Organisée par l’association des apiculteurs professionnels du massif du Djurdjura et la coopérative apicole de la wilaya de Tizi-Ouzou (CAPTO) en collaboration avec la direction des services agricoles et la chambre de l’agriculture, cette manifestation s’étalera jusqu’au 21 du mois courant. Comme les précédentes foires, cette exposition-vente se fixe comme objectifs principaux de «valoriser les productions de l’apiculture du massif du Djurdjura » et «de promouvoir les miels de montagne, caractérisation des miels, notamment le miel du maquis, de forêt et de la garigue». En plus de ces objectifs de valorisation et de promotion, cette foire constitue aussi une occasion pour les apiculteurs de vendre leurs produits aux centaines de visiteurs qui viennent spécialement

découvrir les différents produits de la ruche et leurs effets thérapeutiques. Le premier jour d’ouverture de cette foire, on a constaté une très forte affluence de visiteurs au niveau des différents stands où sont exposées plusieurs qualités du miel de plusieurs régions du pays.

Exposé dans sa large variété, dans les différents stands on y trouve le miel d’eucalyptus, chardon, multi-fleurs, montagne, euphorbe, oranger, jujubier, romarin, moutarde, lavande…. Les bienfaits du miel ne sont plus à présenter. Il traite les affections cardio-vasculaires, telles que l’hypertension, l’hypotension, les palpitations, la fragilité capillaire, les anémies (surtout chez l’enfant), régule le mauvais cholestérol et élève le bon cholestérol ; également utilisé à des fins thérapeutiques concernant les infections respiratoires, les brûlures, l’allaitement, la fatigue, les problèmes digestifs et urinaires… À l’instar du miel, les produits de la ruche comme le pollen, la gelée royale, la propolis…, fabriqués eux aussi par les abeilles, sont également de véritables médicaments naturels et n’ont pratiquement pas d’effets secondaires indésirables. «Tout comme le miel, ils jouent un grand rôle régulateur dans l’ensemble des fonctions du métabolisme», explique Mohamed, un jeune apiculteur. Par ailleurs, d’autres produits cosmétiques, à savoir crème, sirop… sont également vendus dans les différents stands, suscitant à leur tour un réel intérêt auprès des visiteurs.



Qualité irréprochable !



Notons que les exposants font, à la moindre sollicitation, preuve de gentillesse et de disponibilité, et n’hésitent pas à expliquer aux visiteurs les bienfaits du miel naturel, ses techniques ancestrales, ses mystères, mais également les mettent en garde quant à l’arnaque et la fraude des pseudo-vendeurs de miel qui sillonnent la capitale.

« Le miel qui doit être un élément fondamental de notre culture ne peut pas être vendu comme ça à la sauvette et n’importe où... », dira une apicultrice, et d’ajouter, «les vendeurs sans scrupules cèdent leurs produits douteux à de très bas prix ».

Ces professionnels et véritables artisans font en sorte de lutter contre les arnaques en sensibilisant le citoyen au danger et en exposant leurs produits à la qualité et à l’origine bien connues et contrôlées en bonne et due forme, estiment, de leur part, les organisateur. Les exposants proposent à leurs hôtes une dégustation des différentes variantes du miel exposées avant d’en acheter, tout en les rassurant que tous les produits exposés au niveau de cette foire sont certifiés purement naturels. En dépit des prix jugés exorbitants, entre 3800 et 4800 le kilogramme de miel, les citoyens n’hésitent pas à en acheter eu égard aux bienfaits sur la santé et le traitement de certaines maladies reconnus pour ce produit de terroir. Cette année, la production du miel à Tizi-Ouzou est moins importante que les années précédentes, 2.400 quintaux contre les prés de 6.000 quintaux récoltés l’année d’avant, soit une baisse d’un peu plus de 50%, selon la direction des services agricoles de la wilaya de Tizi-Ouzou qui a expliqué cette substantielle baisse dans la production apicole par le prolongement de l’hiver dernier jusqu’à la fin du printemps». Pour les mêmes services, la qualité du miel exposée à travers les différents stands de cette foire est excellente.

En dépit de sa qualité irréprochable, le miel algérien continue à subir la concurrence de celui importé, pourtant de moins meilleure qualité et ce, en raison du manque de promotion et de valorisation du produit national.

Comparativement au miel importé, le miel algérien est excellent. Selon les spécialistes en la matière, les analyses en laboratoires ont attesté qu’un taux de 95% du miel national est de «bonne qualité et propre à la consommation» car «produit selon des méthodes artisanales naturelles».

Par contre le miel d’importation n’est pas toujours bon, même s’il est toujours préféré au produit national. Près de 70% des différents miels d’importation sont «impropres à la consommation», car intégrant des éléments chimiques et non naturels dans leur processus de production.

Bel. Adrar