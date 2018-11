Livre amazigh : Plusieurs œuvres traduites

La traduction de et vers la langue amazighe a enregistré une dynamique notamment dans le domaine du roman, a-t-on appris à Oran du directeur de l’enseignement et de la recherche au Haut commissariat à l’amazighité, Boudjema Aziri. «La traduction de et vers tamazight connaît une dynamique grâce à la prise de conscience de la population et une nouvelle orientation politique des dirigeants», a souligné M. Aziri qui a animé une communication intitulée «la traduction de et vers amazighité en Algérie», indiquant que des maisons d’édition publiques œuvrent à traduire et à publier des œuvres en langue amazighe. A l’occasion du centenaire de l’écrivain Mouloud Maameri, trois œuvres ont été traduites et sept traductions publiées en 2014 avec des partenaires et des maisons d’édition publiques et privées dans le cadre d’un workshop tenu à Taghit, outre la tenue d’ateliers de traduction chaque année et de rencontres de traducteurs et écrivains, a-t-il souligné.