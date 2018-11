Tizi Ouzou : El-Anka sur les planches

À l’orée du 40e anniversaire de la disparition du maître incontesté de la musique châabi, une louable initiative s’est mise en place à Tizi Ouzou.

C’est la direction de la culture et l’établissement pour l’organisation de manifestations culturelles et scientifiques de la wilaya qui a eu la lumineuse idée de monter une pièce consacrée à la vie et l’œuvre du «Cardinal». Intitulée «El-Hadj M’hamed El-Anka El-Meddah», la générale de la pièce théâtrale sera présentée ce 17 novembre à 14 heures sur les planches du théâtre Kateb Yacine.

Une œuvre qui, espérons-le, drainera la foule qui aura à découvrir le parcours du «Phénix» qui a légué à l’Algérie, au Maghreb et au monde un très riche répertoire musical, toujours bien vivant de nos jours. L’occasion permettra surement de dépoussiérer la mémoire du cheikh et de faire découvrir à la jeune génération la virtuosité de ce monument. Cet acteur actif de la vie algéroise et algérienne du XXe siècle a laissé une empreinte indélébile dans le cœur et l’esprit des aficionados du genre chaâbi et aux passionnés de musique du terroir.

K. Morsli