Tounès Aït Ali, metteure en scène à El Moudjahid : « C’est un texte sur les femmes harcelées »

El Moudjahid : Pourquoi avoir choisi le Journal d’une femme de chambre, d’Octave Mirabeau, pour faire Sakta ?

Tounès Aït Ali : Elle a été proposée par Halim Raahmouni, qui est un texte tiré du roman d’Octave Mirabeau.

C’est un texte qui parle de femmes harcelées, que ce soit sur le plan moral ou physique, et c’est un fléau de toutes les sociétés du monde, de femmes émancipées qui sont prises par rapport à leur corps, et non pas par rapport à leur niveau intellectuel.

On parle aussi de cette classe aristocrate, et de la classe moyenne ou pauvre, et Halim Rahmouni a eu cette intelligence de réécrire ce texte d’une manière plus algérienne, pour que ça soit plus conditionné par rapport à notre public.



Justement, combien de temps vous a pris la mise en scène de Sakta ?

Nous avions pris vingt-cinq jours de travail pour la mise en scène de cette pièce. Et, par occasion, je remercie le Théâtre de Béjaïa qui nous a beaucoup aidés et qui nous a pris en charge durant ces vingt-cinq jours. Nous en remercions, en outre, le ministère de la Culture.



Parlez-nous de la coopérative El-Wardat ?

C’est la coopérative de l’une des comédiennes, Wassila Aridj, qui préside cette dernière, et aussi Tilleli Production, qui appartient à une autre comédienne, Tilleli Salhi, qui est de Tizi Ouzou.

Qu’en est-il du choix des comédiennes ?

Le choix des comédiennes était trop précis… parce qu’il nous fallait des comédiennes qui pouvaient jouer, chanter et danser. Il me fallait des artistes avec lesquels je pouvais travailler cette mise en scène en vingt-cinq jours… il faut savoir que ce n’était pas évident !



Quels sont vos projets futurs ?

J’ai un montage en Kabylie qui est en préparation pour le Festival amazigh. C’est une compagnie à Ifarhounen qui m’a sollicité pour les aider à la mise en scène.



Entre Tounès l’actrice, et Tounès la réalisatrice, laquelle choisiriez-vous ?

Ah, je remontrais bientôt sur scène ! Je travaille actuellement sur un monologue écrit par un Tunisien. Je prends mon temps pour le réécrire et remonter sur scène.

C’est vrai qu’en tant que metteure en scène, on permet à d’autres de monter sur scène, car un comédien a besoin de collaborer avec un metteur en scène qui sait ce qu’il veut… c’est vrai qu’ils aiment travailler avec moi, étant déjà comédienne, j’aime faire tout sur scène, ce qui fait que je leur donne tout.

Et moi aussi, je voudrais bien avoir un metteur en scène qui me fera la même chose.

Entretien réalisé par S. O.