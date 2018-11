Sakta ou la silencieuse, de Tounès Aït Ali : Du silence pour briser les tabous

Mise en scène par Tounès Aït Ali, Sakta ou la silencieuse est une adaptation théâtrale de la Coopérative El-Wardat de Blida, écrite par Halim Rahmouni, inspirée du texte du roman Journal d’une femme de chambre, d’Octave Mirabeau, et produite en trois langues (français, arabe et amazigh), mardi dernier, à la salle Ibn Zaydoun, de l’Office Riadh El-Feth (ORF).

Nombreux était venu le public à la salle Ibn Zaydoun pour assister à la première de cette pièce théâtrale inspirée du texte Journal d’une femme de chambre, d’Octave Mirabeau. Écrite par Halim Rahmouni, cette pièce, présentée dans le registre de la comédie dramatique, est marquée par un texte fort cassant toutes les barrières de tabous. Cette pièce parle de trois tabous que subissent ces trois femmes. Les problèmes dénoncés dans ce texte n’ont pas de frontière, nous les retrouvons dans le monde entier. La metteure en scène a exposé sur les planches, la tragédie que vivent ces trois femmes accusées de crimes absurdes. Des cas qui existent dans toutes les sociétés, mais les femmes n’osent pas en parler de peur du regard de la société ou de leur famille.

Ce sont des émancipées qui tomberont entre les mains de familles aristocrates, mais spéciales. Ainsi, le public découvre l’histoire du premier personnage de «Laili», incarné par Tilleli Salhi, relatant l’histoire d’une jeune femme, gouvernante d’une maison, qui s’occupe d’une vieille femme de 80 ans. Au service d’une famille de notables résidant dans un vaste domaine provincial.

La maîtresse de maison, hautaine et dédaigneuse avec sa domesticité, est une puritaine frigide, maniaque du rangement et obsédée par la propreté. Laili se verra harceler sexuellement par sa patronne qui ne lui fera pas de cadeau. La jeune fille se retrouve obligée de se défendre et provoquera la mort accidentelle de sa patronne. Accusée de meurtre, Laili demeure silencieuse par honte de dénoncer cet abus. Quant au deuxième personnage interprété par Houria Bahloul, «Ily» doit affronter les avances du mari sexuellement frustré, et elle fait face avec toute la sérénité possible au fétichisme étrange du patriarche, un ancien cordonnier qui lui demande fréquemment de porter des bottines qu’il tient jalousement enfermées dans un placard. Ily se verra également accuser de meurtre de ce sadique et fétichiste, qu’on trouvera mort un jour, avec la chaussure d’Ily dans la bouche.

«Ilou», le troisième rôle joué par Wassila Aridj, accusée, elle aussi, de complicité de meurtre, se confrontera à une situation des plus absurdes, elle travaillera avec un homme puissant qui s’avère être un pédophile et un meurtrier. Ainsi, la chambrière, à l’évidente sensualité, dénonce, avec une lucidité redoutable et un humour impitoyable, la condition des domestiques et gens de maisons, forme moderne de l’esclavage. Elle observe brillamment l’envers du décor et les coulisses peu ragoutantes de la comédie humaine, où les maîtres se réduisent vite à l’état de fantoches grotesques et odieux. Tour à tour dévouée, manipulatrice et amoureuse, elle nous confie ses choix, ses doutes, ses sentiments, sa souffrance et se livre sans retenue ni pudeur.

Sihem Oubraham