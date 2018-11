Grand angle : Ces vérités bonnes à dire

A Palerme, où s’est tenue une énième Conférence internationale sur la Libye, l’Algérie, qui est depuis le début du conflit à équidistance avec toutes les parties libyennes, ne pouvait qu’être à l’aise pour réaffirmer sa position sur ce conflit et rappeler aux participants certaines vérités qui constituent, du reste, un obstacle majeur sur la voie de son règlement définitif. Par la voix de son Premier ministre, désigné par le chef de l’Etat pour le représenter, l’Algérie a d’abord mis en avant l’impérieuse nécessité de sauver ce pays frère du sort qui lui est présentement réservé. Loin d’être pourtant une fatalité, ce qui se passe en Libye depuis la chute de l’ancien régime est juste le reflet des convoitises que ses richesses, et notamment son pétrole, suscitent. Un fait passé sous silence par toutes ces capitales aux agendas forcément différents et qui n’ont de cesse d’interférer dans le dossier, accentuant de la sorte les divisions entre les parties libyennes. «Chaque pays est en droit d’avoir ses propres ambitions en Libye», a indiqué Ahmed Ouyahia, mais cela ne doit en rien exclure le fait que l’on prenne aussi en compte les intérêts des Libyens. D’autant qu’une Libye instable où règne le chaos et les violences ne peut être ce partenaire fiable avec lequel on cherche à commercer. Et c’est ce que l’Algérie a tenté de faire toucher du doigt à ces pays étrangers, soucieux de préserver leurs parts du marché. «Chacun doit admettre que la concrétisation de ces ambitions nécessite d’abord une Libye en paix, dans la préservation de son unité et de son intégrité», a affirmé le Premier ministre. D’où son appel à sauver «d’abord la Libye avec les Libyens et l’ONU», réaffirmant par la même «un soutien plein et entier au Plan de l’ONU, qui évitera une situation d’approches séparées et parfois divergentes». Mais, il est à craindre que les interférences qui ont empêché à ce jour l’aboutissement des efforts diplomatiques de tous les émissaires onusiens ne persistent encore. L’absence de l’homme fort de l’est, le maréchal Haftar, à cette réunion peut laisser à penser que les divisions entre les parties libyennes continueront encore à exister. Ce qui est bien sur de mauvais augure pour la mise en œuvre du la feuille de route de l’ONU. A moins que l’organisation onusienne et son Conseil de sécurité ne soient à même d’imposer aux acteurs libyens le respect des échéances fixées dans le plan de paix.

Nadia K.