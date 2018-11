Conseil exécutif de l’UA : Début des travaux de la 20e session extraordinaire à Addis-Abeba

Les travaux de la 20ème session extraordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA) ont débuté, mercredi au siège de l’UA à Addis-Abeba, en prélude au 11ème Sommet extraordinaire sur la réforme institutionnelle de l'Union. L'Assemblée populaire nationale (APN) prendra part aux travaux de la session extraordinaire de la Conférence de l'Union Africaine (UA), ainsi qu'à la session extraordinaire du Conseil exécutif, prévus du 14 au 18 novembre, à Addis-Abeba. L'Algérie sera représentée par le député Djamel Bouras en sa qualité de vice-président du Parlement panafricain. Les ministres africains vont examiner lors de cette session les recommandations contenues dans le rapport de la réunion préparatoire du Comité des Représentants permanents sur les propositions sur la réforme de la Commission de l’UA basée sur les conclusions de la 6e Retraite du Conseil exécutif tenue en septembre dernier ayant trait à la structure et portefeuilles des hauts dirigeants de la Commission, la sélection des hauts dirigeants de la Commission, la cessation des fonctions de haut dirigeant de la Commission de l’UA, ainsi que la réformes financière et administrative y compris de la gestion de la performance. Ils vont également débattre les points relatifs au mandat de l’Agence de développement de l’UA (AUDA), la division du travail entre les Etats membres, la Commission de l’Union africaine, aux organes de l’UA, les CER et les organisations continentales, ainsi qu'au renforcement du mécanisme d’évaluation par les pairs (MAEP). La réunion sera également marquée par une présentation sur les conclusions de la 19e session extraordinaire du Conseil exécutif élargi aux ministres en charge des ACP et des questions de l’Union, ainsi que l’examen du projet des décisions de la 11eme session extraordinaire de la conférence, du projet d’ordre du jour et du projet de programme de travail du 11e sommet extraordinaire, prévu les 17 et 18 novembre.