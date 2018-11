Cessez-le-feu à Ghaza et démission de ministres israéliens : La victoire du Hamas

Le cessez-le-feu, annoncé, mardi soir, dans la bande de Ghaza sous les auspices de l'Egypte, à la suite de l'escalade israélienne meurtrière dans l'enclave palestinienne il y a deux jours, a déjà fait ses premières victimes au sein du cabinet israélien. Le cessez-le-feu, annoncé mardi soir dans la bande de Ghaza, sous les auspices de l'Egypte, à la suite de l'escalade israélienne meurtrière dans l'enclave palestinienne il y a deux jours, a déjà fait ses premières victimes au sein du cabinet israélien. Le cessez-le-feu intervient après la mort de 14 Palestiniens dans des raids de l'aviation de l'occupation israélienne qui ont fait également des dizaines de blessés et détruit 80 bâtiments, y compris des bâtiments gouvernementaux, des immeubles résidentiels, des institutions médiatiques, des terres et des sites agricoles, dans différentes zones dans la bande de Ghaza, selon l’agence palestinienne Wafa. L'escalade israélienne a paralysé la vie publique dans la bande de Ghaza, des fermetures de points de passage aux frontières, en particulier le passage de Beit Hanoun, la fermeture de la mer de Ghaza aux pêcheurs et la perturbation des études dans les universités et les écoles. L’indignation internationale a amené le premier ministre israélien à aller dans le sens de l’apaisement en l’absence d’autres options surtout, au grand dam de la coalition qui forme son gouvernement, particulièrement la droite ultranationaliste dirigée par le ministre de la défense Avigdor Lieberman. Ce dernier, pour signifier son rejet de cette décision, a claqué la porte du gouvernement de Netanyahu. Victime collatérale ou surenchère politique, il n’en demeure pas moins que ce trophée de guerre représente une sacrée prise pour le mouvement Hamas qui, dans un communiqué, s’est engagé à respecter la trêve «aussi longtemps que l'ennemi sioniste le respectera». La démission d’Avigdor Lieberman est «une victoire politique pour Ghaza qui a réussi, par sa résistance, à ébranler la scène politique» israélienne, s'est félicité, dans un communiqué, le Hamas. A défaut d’éliminer le Hamas, le chef du cabinet israélien a toujours tenté de le contenir sachant que la politique du vide n’enfante que le chaos, un luxe que l’état hébreu ne peut se permettre. Lors d'une réunion du cabinet de sécurité, les responsables de l'armée et de tous les services de sécurité ont plaidé pour le cessez-le-feu, selon les medias israéliens. Pour le ministre ultranationaliste de la Défense, qui a de tout temps préconisé d’éliminer le mouvement palestinien, c’est «l’affront» de trop. D’autres chefs de partis et membres de la coalition ont jeté l’éponge, à l’image du ministre de l'Education et chef du parti nationaliste religieux Foyer juif, Naftali Bennett, partisan, lui aussi, de la manière forte. Ce qui s’apparente à une victoire pour le Hamas, les déchirures provoquées dans les rangs du gouvernement de droite israélien confirment le malaise qui y subsiste depuis des mois, et cela à l’approche des élections anticipées prévues en novembre 2019 et qui s’annoncent déjà fatidiques..

M. T.