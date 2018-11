Dans la lucarne : La VAR en expérience

Il est évident que le football, sport de contact par excellence, pose énormément de problèmes concernant l’exactitude des résultats des compétitions. Il y aura toujours quelque chose à dire dans une discipline très prisée de par le monde. On peut dire qu’on ne jure que par ce sport du fait qu’il est considéré comme celui du peuple. Les intellectuels pensent autrement en affirmant, avec emphase, qu’il s’agit de «l’opium du peuple». C'est-à-dire qu’il est utilisé pour «endormir les masses». Ceci dit, c’est un sport qui intéresse des millions d’êtres humain de par la planète du fait qu’il est pratiqué presque par tous. Toutefois, il est aussi marqué par les fautes d’arbitrage qui font que les résultats techniques des rencontres de football sont faussés. C’est ce qui fait dire que certains arbitres sont, tout simplement, «achetés» par les clubs les plus «friqués». Et cela n’avait fait qu’attiser la suspicions et aussi les recours introduits par les équipes qui ont subi les actions malveillantes de certains arbitres «véreux», même s’il ne faut pas généraliser en jetant l’opprobre sur toute la corporation des arbitres dans le monde entier. C’est vrai que cette pratique où l’on voit, chaque week-end, des équipes lésées existe bel et bien, et ses «dommages» ont atteint des seuils insoupçonnés. Pour éviter que le «marasme» dans l’arbitrage ne s’envenime, on a pensé à se faire aidés par la «surveillance vidéo» que l’on appelle désormais «LA VAR». Celle-ci est en train d’être appliquée dans les championnats européens. En cas de buts litigieux ou autres, on fait appel à la surveillance vidéo pour éviter tout soupçon. Cette technique consiste en une «cellule» bien placée dans une partie du stade pour suivre attentivement la rencontre en «replay» où l’on peut voir chaque détail de l’action «litigieuse». Là, on peut supprimer le doute ou réparer des erreurs d’appréciation commises par les arbitres. Car à vue d’œil, on peut se tromper aisément et cela a été le cas à plusieurs reprises. Avec cette surveillance vidéo, on va contribuer à mieux «lutter» contre les erreurs d’arbitrage. Les hommes au sifflet peuvent aussi se faire attraper par leurs propres erreurs s’ils veulent tricher ou pas. C’est vrai que parfois même avec la «VAR», on ne peut pas annihiler l’erreur ou la «supercherie» tellement les actions montrées par la télévision ne donnent rien. C’est pour cette raison que des erreurs, et elles sont nombreuses, n’ont pu être réglées. Ceci dit, au dernier mondial qui a eu lieu en Russie en 2018, on l’avait utilisée avec brio, même si des erreurs, notamment avec l’équipe de France, n’ont pu être annulées. Même avec la «VAR», elles ont été validées alors qu’on aurait dû les refuser lors de la finale France-Croatie. Le coup franc de Griezzman était imaginaire (simulation) ainsi que le penalty, puisque c’est le ballon qui touche l’avant-bras du joueur croate. En Algérie, on a essayé cette nouvelle technique lors du match de Ligue1 (14e journée) entre le MCA et l’USMBA 0-1) au stade du 5-Juillet. C’est une très bonne chose, mais on aurait dû procéder autrement. C’est-à-dire qu’on commence d’abord par ramener le matériel et le placer dans chaque club de la Ligue1 avant d’aborder la phase des tests. Il faut aussi avoir les hommes qui maîtrisent cette nouveauté technique du fait qu’elle n’est pas facile à manipuler. Même en Europe, on peine à l’appliquer comme il se doit. même avec la Var, on avait accordé des «buts litigieux». On avait vu lors de la finale aller de la Ligue des champions d’Afrique comment un arbitre avait accordé un but, sur un penalty imaginaire, alors qu’il s’était aidé par la VAR. Cette dernière est très bonne, mais elle a aussi ses «défauts». C’est pour cette raison que Platini était contre son application du fait qu’elle enlève «l’âme» du football et aussi l’alourdit quelque peu en lui enlevant son côté spontané. Comme on le sait, les arbitres mettent beaucoup de temps avant de prendre leur décision. On l’a bien constaté lors du match MCA-USMBA où l’arbitre Benbraham avait mis trop de temps avant de décider. De plus, il n’a pas comptabilisé le temps perdu. D’où le désintérêt constaté à ce niveau.

Hamid Gharbi