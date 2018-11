Violences lors de la rencontre MCA - USMBA : 18 policiers et 22 supporters blessés

18 policiers et 22 supporters ont été blessés suite à des violences ayant entaché la fin de la rencontre qui a opposé mardi au stade du 5 juillet à Alger, le MCA à l'USMBA (0-1) pour le compte de la 14e journée de la Ligue 1 de football, a annoncé hier la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). «42 personnes ont été arrêtées lors de ces incidents, dont 22 pour trouble à l'ordre public et d'autres pour détention d'armes blanches, de drogues et de psychotropes», a indiqué la même source, précisant que 10 véhicules de la sûreté, un véhicule appartenant à un particulier et une ambulance de la protection civile ont été saccagés lors de ces échauffourées. La DGSN a, en outre, indiqué que ses services ont ouvert une enquête pour s'assurer de l'authenticité de la vidéo postée sur les réseaux sociaux qui montre «un comportement indécent de certains agents de maintien de l'ordre pendant l'accomplissement de leur mission dans l'enceinte du stade, précisant qu'«elle prendra les mesures administratives nécessaires». Par ailleurs, la DGSN appelle, encore une fois, les supporters à travers tous les stades à faire preuve de fair-play, soulignant que ses services sont déterminés à accomplir leurs missions constitutionnelles consistant à protéger le citoyen et les biens, et ce dans le cadre du respect rigoureux des lois de la République.