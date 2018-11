Ligue 1-mobilis (match avancé/15e journée), Aujourd’hui à 18h, USMA - CSC : Le leader veut s’offrir le champion

L’USM Alger leader du championnat reçoit ce soir au stade Omar Hamadi, en match avancé comptant pour la 15e journée du championnat, le CS Constantine, 9e au classement général et qui déçoit jusque-là. Champions d’Algérie en titre, les Constantinois ne parviennent pas depuis le coup d’envoi de cette nouvelle saison à assumer leur statut.

Disposant d’un bon groupe et ayant maintenu par souci de stabilité et par reconnaissance de l’excellent travail qu’a réalisé Amrani à la barre technique, la direction du club avec à sa tête le directeur sportif, Tarek Arama, ne comprend pas cette baisse de régime de l’équipe, dont l’objectif fixé en début de saison était celui de défendre son titre. Hélas, les résultats mitigés réalisés jusque-là et qui ont contraint l’entraineur Amrani à jeter l’éponge, ne prêtent pas à l’optimisme. Tout le contraire de l’USMA qui caracole en tête du classement et qui est sur une courbe ascendante avec une série de résultats probants qui font d’elle le favori en puissance pour le titre cette saison 2018-2019. Avec son armada de talentueux joueurs, parmi les meilleurs, que compte le football national, l’équipe à Thierry Froger partent avec les faveurs des pronostics à l’occasion de la confrontation de ce soir. Avec l’appui de leur merveilleux public et évoluant sur le terrain fétiche où ils n’ont pas trop l’habitude de concéder des points, Koudri et ses camarades qui comptent quatre points d’avance sur la JSK, qui les talonne de près, ne comptent certainement pas s’arrêter en si bon chemin. Toutefois, ils devront se méfier de cette équipe du CSC, qui dispose de potentialités capables de faire mouche et de frapper à n’importe quel moment et n’importe où.

La partie se jouera à non pas douter à guichets fermés. Cette rencontre comptant pour la 15e et dernière journée de la phase aller a été avancée, en raison du calendrier chargé qui attend l’USMA qui participe à la Ligue des Champions arabe. Un programme démentiel attend les Usmistes, qui heureusement pour le staff technique, dispose d’un riche effectif pour y faire face. USMA-CSC, une belle affiche à suivre avec un grand intérêt aux vue des forces en présences.

Mohamed-Amine Azzouz