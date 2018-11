Equipe nationale, Les verts au CNT de Sidi-Moussa : Belmadi met le tempo en prévision du Togo

L’équipe nationale est en stage à Sidi-Moussa depuis ce lundi en prévision de son déplacement au Togo dans le cadre de la cinquième et avant-dernière journée des éliminatoires pour la CAN-2019. Tout le monde a répondu présent dès le premier jour de stage, ce qui a permis au sélectionneur national d'entrer directement dans le vif du sujet. Djamel Belmadi avait prévenu ses joueurs dès le départ : il ne tolérera aucun retard. Autrement dit, tout le monde est appelé à se présenter à Sidi-Moussa à temps. Il faut dire que le message du sélectionneur a été reçu cinq sur cinq par les joueurs dans la mesure où tout le monde a répondu à Sidi-Moussa dès lundi après-midi. Même Chita et Meziane n'ont pas été autorisés à prendre part avec l'USMA au match de la 13e journée de la Ligue 1 face au MCO. Les deux joueurs ont dû rentrer à Alger dimanche soir alors qu'ils avaient fait le déplacement avec leur équipe, Belmadi ayant refusé de les laisser à la disposition de leur club. Ce qui a fait dire, à ce propos, à Serrar que “la LFP doit revoir sa programmation”. “Ou bien on nous laisse nos internationaux le temps d'un match ou bien on arrête de programmer des journées de championnat lors des dates Fifa", a déclaré le président de l'USMA au sortir de MCO-USMA.

L'arrivée de tous les joueurs a ainsi permis au staff technique national de mettre en application son programme. Ainsi, après le déjeuner et la sieste, l'entraîneur national s'est entretenu avec son groupe lors d'une réunion technique. Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveau joueurs, le sélectionneur national a expliqué à son groupe le programme du stage et ses objectifs en prévision de ce match face au Togo. Djamel Belmadi a dit textuellement aux joueurs qu'il voulait la victoire lors de cette rencontre et a demandé à tout le monde à oeuvrer pour rendre cela réalisable. Sentant la pression monter depuis la défaite au Bénin, Belmadi veut à tout prix éviter la défaite au Togo au risque de compromettre les chances de l'Algérie de se qualifier à la CAN-2019. En fin de journée, les Verts ont effectué une séance d'entraînement avec ballon. Certains joueurs qui ont joué la veille ont travaillé en salle avec le préparateur physique. Deux séances d'entraînement, dont une en salle et une séance vidéo, ont été au programme de ce mardi. La séance de l'après-midi était ouverte durant dix minutes à la presse. Plus tôt dans la journée, le sélectionneur national a animé une conférence de presse au cours de laquelle il s'est longuement attardé sur le match du Togo et ses choix en perspective.

Amar B.