Ligue 1-Mobilis : MCA 0 - USMBA 1 : Amrouche ne réussit pas au Mouloudia

Le MC Alger a concédé, hier soir au stade du 5-Juillet, une courte, mais amère défaite face à son public, qui a quitté les gradins en grogne.

En effet, les camarades d’Azzi n’ont pas réussi à prendre le dessus sur une coriace formation bélabessienne qui semble avoir retrouvé ses vertus depuis sa prise en mains par son nouvel entraîneur Youcef Bouzidi. Tout le contraire du Mouloudia qui patine depuis l’arrivée du nouveau coach, le pourtant expérimenté Adel Amrouche, qui n’est pas en train de réussir ses débuts à la tête du MCA. Les supporters s’en sont violemment pris au directeur général du club, Kamel Kaci-Saïd, auquel ils reprochent le fait de ne pas avoir accordé sa confiance à l’entraîneur adjoint Rafik Saïfi. Pour cause, après le départ de Bernard Casoni, ensuite de Belkhir, Saïfi avait réussi à enchaîner les victoires avec son équipe. L’arrivée d’Amrouche, sans remettre en cause les compétences de ce dernier et malgré lui, a freiné l’ascension des Vert et Rouge, dirigés alors par Saïfi seul aux commandes. Sur le terrain, on a vu un onze mouloudéen peu convaincant et jouant sans conviction, qui a buté contre une équipe d’El-Khadra bien en place, qui s’est bien battue 90’ durant et qui n’a pas laissé filer sa chance de glaner les trois points de la victoire mis en jeu. Une réelle bouffée d’oxygène pour le vainqueur de la coupe et de la supercoupe d’Algérie, qui souffre dans le bas du classement, avec une place de lanterne rouge avant cette rencontre qui ne reflète nullement ses capacités technico-tactiques, avec sa pléiade de joueurs techniques tels Tabti, Bounoua et Zouari. Bel-Abbès a réussi à ouvrir la marque à quelques encablures de la fin de la première mi-temps, sur une jolie tête du capitaine Zakaria Khali, qui profite d’un centre impeccable de Tabti pour loger la balle au fond des filets, aidé en cela par la sortie peu inspirée de Morcely et le mauvais placement de l’arrière-garde mouloudéene (43’). Le MCA avait toute la seconde mi-temps pour revenir à la marque et tenter de renverser la vapeur par la suite. Mais les maladresses de ses attaquants, tels Derrardja, Souibah et autres, ne lui ont pas permis de matérialiser les occasions qu’il s’est créées. Malgré leurs nombreuses tentatives, Dieng and Co sont passés à côté de leur sujet, malgré le soutien indéfectible de leur formidables inconditionnels qui ont quitté le stade en colère et fort déçus de la prestation jugée médiocre de leur équipe favorite. D’ailleurs, le Mouloudia n’a même pas été capable de marquer le penalty cadeau que lui a accordé l’arbitre Benbrahem, à un moment idéal de la partie. soit à la 48’ de jeu, en tout début de seconde période, prétextant une main du défenseur bélabessien Khali, que lui seul a vue. Chargé de l’exécuter, Haddouche échoue devant Khedaïria qui a entamé le second half en remplacement de Nadjib Ghoul, laissé aux vestiaires après avoir été touché violemment à la tête suite à une collision avec Amada en fin de première mi-temps. Au grand dam des fans mouloudéens qui n’en revenaient pas de ce mauvais sort. Les Algérois doivent revoir leur copie et faire beaucoup mieux à l’avenir, s’ils veulent réussir une bonne saison et jouer les premiers rôles. Quant aux Bélabessiens, cette importante victoire pourrait constituer un véritable déclic pour la suite du championnat, dans la perspective de s’éloigner de la zone rouge pour assurer leur maintien parmi l’élite.

M.-A. A.