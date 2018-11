Djamel Belmadi, sélectionneur national : «Objectif : la victoire au Togo »

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a animé, hier après-midi, un point de presse, au Centre technique national de Sidi Moussa (CTN). Cela en prévision du prochain match des Verts, qui aura lieu dimanche prochain à Lomé face au Togo, dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN-2019 qui aura lieu au Cameroun. Belmadi n’a pas entamé la conférence par une allocution, préférant passer directement à l’étape question-réponse, qui a duré 45 minutes.

Pour ce qui est de l’état d’esprit avec lequel les joueurs devront affronter le Togo et l’objectif qu’il s’est fixé pour ce match, le sélectionneur national annonce : «On ira au Togo avec la ferme intention d’arracher la victoire, qui nous qualifiera directement à la phase finale de la CAN-2019, avant même de jouer le dernier match chez nous face à la Gambie. Cela fait trois ans que l’Algérie n’a pas gagné à l’extérieur en terre africaine. Il est temps de mettre un terme à cette mauvaise série. C’est un défi que nous devons relever à Lomé. En plus, comme les joueurs ont déçu face au Bénin, avec une défaite amère enregistrée, ils ont une revanche à prendre, avec ce second déplacement consécutif. On prépare ce rendez-vous comme il se doit sans rien négliger. Les aspects mental, psychologique et technico-tactique sont minutieusement pris en compte. Physiquement, aussi puisque les éléments qui seront sur le terrain doivent être prêts à 100%. Le combat physique est important dans ce genre de rencontres à l’extérieur en Afrique. J’insiste auprès de mes joueurs pour leur expliquer qu’en Afrique, dans le contexte que tout le monde connaît, il ne faut pas manquer les occasions que l’on se procure, parce qu’on peut le regretter à la fin du match. Il faut absolument être tueur et réaliste sur le plan offensif. On travaille beaucoup là-dessus. Il faut prendre le Togo au sérieux. Il est revenu de loin. Mal barré au début, il s’est relancé en allant gagner en Gambie dans le temps additionnel et en arrachant le match nul chez lui face au Bénin avant cela, en inscrivant le but égalisateur dans le temps additionnel aussi. Cela prouve que cette équipe a des ressources et un mental solide. Je veux des joueurs qui ont une bonne attitude sur le terrain et qui veillent à réaliser une bonne animation dans le jeu, pour prendre les choses en mains comme il faut. On ira là-bas en conquérants.»



« Les joueurs écartés n’ont pas donné satisfaction face au Bénin. »



Pour ce qui est de la question qui a trait aux raisons de la mise à l’écart pour le rendez-vous de Lomé de pas moins de quatre joueurs, que sont Bentaleb, Belfodil, Ghezzal et Guedioura, le coach des Verts, connu pour sa franchise, a été direct en affirmant : «Ils n’ont pas eu le rendement attendu d’eux, lors du précédent match face au Togo. Certes, il n’y a pas qu’eux qui n’ont pas répondu à mes attentes, parce que j’estime qu’il y avait une faillite tactique. Je répète malgré tout que j’assume pleinement la défaite face au Bénin. J’ai revu plusieurs fois la rencontre, pour en tirer les conclusions qui s’imposent. Il y a des critères de sélection sur lesquels je m’appuie. Les joueurs qui prouvent et qui confirment par rapport à ce que je demande, gagneront ma confiance et poursuivront avec nous, pour les autres, ils ne seront pas retenus, sauf au moment où ils seront bien meilleurs.» Pour ce qui est de ses appréhensions par rapport au fait que le match se jouera sur une pelouse synthétique, le sélectionneur national dit : «C’est une première pour moi en tant qu’entraîneur et même du temps où j’étais joueur. Je n’ai jamais évolué sur du tartan en catégorie seniors. Comment peut-on permettre de jouer sur des pelouses de ce type à ce niveau-là ? Cela étant, je n’ai pas d’appréhensions particulières par rapport à cela. Nombre de joueurs qui seront du voyage au Togo ont déjà évolué sur des pelouses synthétiques. De toutes les manières, on n’a pas le choix. On doit faire avec.» À cet effet, les camarades de Mahrez s’entraînent sur le terrain en tartan au CTN de Sidi Moussa. Le patron des Fennecs du désert a fait savoir que ce sont plutôt les irrégularités et certains comportements inadmissibles sur les terrains d’Afrique qui prêtent à inquiétudes. «Par exemple, en Gambie, le coup d’envoi du match n’a été donné qu’environ deux heures après l’horaire fixé, avec en plus la présence des supporters sur la main courante. Au Bénin, on ne nous a pas laissés tâter la pelouse avant la rencontre officielle. On s’est entraîné, alors que plusieurs caméras étaient braquées sur nous. Lorsqu’on était menés par 1-0, les chercheurs de balles refusaient de nous remettre les ballons sortis en touche. J’interpelle la CAF qui ne doit plus laisser passer ce genre d’impairs si l’on veut y mettre un terme et faire évoluer le football africain.»



« Belaïli peut beaucoup apporter à l’Algérie. »



Pour ce qui est de la convocation de Youcef Belaïli, qui vient d’être couronné de la Ligue des Champions africaine avec son club l’Espérance de Tunis, Djamel Belmadi a tenu à indiquer : «Belaïli faisait toujours partie de ma liste élargie depuis que je suis là. C’est un excellent joueur aux qualités certaines. Je n’ai pas attendu qu’il gagne la coupe d’Afrique pour m’intéresser à lui. J’attendais seulement le bon moment pour lui faire carrément appel. C’est un joueur que je suis avant même que je ne sois sélectionneur. Je le voulais déjà dans mon équipe lorsque j’exerçais à Doheil au Qatar. Il est talentueux et peut apporter beaucoup à l’équipe d’Algérie. J’estime qu’il a gagné en maturité et en métier. On attend énormément de lui. À lui de jouer… ».



« Brahimi et Halliche, incertains. »



Par ailleurs, Belmadi a fait savoir que Brahimi et Halliche sont incertains face au Togo, et ne devraient pas être de la partie dans une grande proportion. «Brahimi souffre d’une blessure, alors que Halliche semble physiquement quelque peu diminué. Ces deux éléments risquent de manquer le rendez-vous contre la Togo. On a fait appel à Bedrane de l’ESS pour pallier la probable défection de Halliche», a-t-il tenu à souligner. Quant à celui qui sera appelé à être aligné en lieu et place de Brahimi, il dit : «On a le choix, il y a Ounes, Meziane ou Belaïli qui peuvent tenir son rôle.» Il n’a pas manqué aussi de vanter les qualités de Chitta et de Meziane qui évoluent dans le championnat local et qui méritent eux aussi d’avoir leurs chances de porter les couleurs nationales. Pour ce qui est de sa façon de procéder en apportant à chaque stage des Verts quelques changements dans le groupe, Belmadi fait savoir : «Il est important pour moi de travailler dans la stabilité que je préconise. Toutefois, en cette phase-là, je dois trouver la bonne formule et affermir le groupe avec le temps, pour mettre en place une équipe solide, conquérante et compétitive. C’est ce à quoi je m’attelle, et il me faut du temps pour cela.» Il a fait savoir qu’il ne craint pas l’arbitrage qui a été jusque-là correct, lors des matches de la Gambie et du Bénin.

Mohamed-Amine Azzouz