Dans la lucarne : Sacré Belaïli !

Le football est ainsi fait. Ce ne sont pas tous les joueurs qui vont connaître l'épanouissement ou la carrière qu'ils ont souhaitée. Tout est en fonction de leur talent, mais aussi de la providence. C'est-à-dire que personne ne peut prévoir ce qui va se passer demain. C'est un peu une chose qui dépend de la destinée de chaque être humain, et les joueurs ne sont pas une exception qui déroge à la règle. Ils sont tous dans le "même panier". Là, personne n'y peut rien et à fortiori le joueur lui-même. Notre sujet dans cette lucarne est un joueur que certains avaient pensé qu'il allait se "faire broyer" à la "fleur de l'âge". En effet, Belaïli, puisque c'est de lui qu'il s'agi, avait fauté, il y a quelques années, en prenant des "produits interdits". Plus communément, on les appelle des produits dopants qui influent sur le physique du joueur et partant, sur sa performance. Là, il faut dire que tout le monde était sous le choc lorsqu'il a appris la sanction qui lui a été infligée. Quatre années de suspension. Il était alors le joueur de l'USMA qui lui a permis dominer le championnat national comme le fait actuellement le PSG. Puis, ce joueur n'avait pas été retenu par son club. Il a dû partir en "broyant son pain noir" en patience. Tout le monde avait regretté ce joueur dont l'avenir était, le moins que l'on puisse dire, radieux pour le football algérien et notamment notre équipe nationale. Beaucoup ont pleuré son départ. Car il était l'avenir du football algérien. Il était pétri de "qualités intrinsèques qui sont quasi-uniques pour un joueur de sa classe, lui qui avait débuté le "jeu à onze dans sa ville natale Oran. Il avait d'abord appris à jouer au football au MCO avant de rejoindre l'USMA de Rebouh Haddad. L'incident relaté auparavant a failli avoir eu raison de lui. Il faut dire que son passage à l'ES Tunis lui avait fait beaucoup de bien. Des avocats de cette ville tunisienne lui ont permis de commuer sa sanction, puisqu'elle passe de 4 ans à 2 ans. On n'a pas voulu que cette "pépite" parte comme cela, en "fumée", sans avenir et sans lendemain. Il a été repris par le club français de Ligue 2 Angers qui venait d'accéder en Ligue 1. Le président de ce club est d'origine algérienne. Il le prend en charge, mais il n'est pas satisfait de lui à cause, peut-être, de son comportement. Il veut le céder à un club algérien. Le MCA de Kaci-Saïd Kamel veut vraiment l'avoir. On a annoncé même la transaction avant qu'elle ne "foire", puisque d'autres clubs, comme l'USMA et l'ES Tunis, sont rentrés en jeu. Finalement, il est cédé au club tunisien de l'ESTunis. Son père, qui fait presque office de manager, était ravi par le fait que son fils rejoigne ce grand club tunisien. Ce joueur, très sérieux, revient, à vrai dire, au devant de la scène. Il travaille d'arrache-pied afin de ne pas sombrer. Il parviendra, en fin du compte, à s'imposer au sein de ce club tunisien. Et à Tunis, on ne "jure que par lui". Car, il s'agit d'un joueur au talent avéré. Sa patience avait fini par avoir raison de tous ceux qui n'avaient pas cru en lui. Sa grande résistance, sa témérité son opiniâtreté ont fini par payer. Il n'avait pas été convoqué en équipe depuis Christian Gourcuff. Voilà qu'il arrive avec brio à donner un titre de champion d'Afrique à l'ESTunis grâce à son but marqué sur penalty, à Alexandrie, au match aller contre Al Ahly. Au retour, à Radès, l'EST surclasse Al Ahly par un 3 à 0 net et sans bavures. Des buts limpides que personne ne peut contester. Après ce succès, et comme dirait l'adage, une "bonne nouvelle n'arrive jamais seule", il vient d'être convoqué par Belmadi dans la liste des "25" qu'il vient de présenter avant le match du dimanche 18 novembre, à Lomé, face au Togo. Quelle victoire sur la gabegie et surtout l'acharnement de certains contre ceux qui veulent donner quelque chose de probant à notre pays. Sacré Belaïli !

Hamid Gharbi