Conférence internationale des ONG africaines à Alger : La question migratoire au cœur des travaux

Les principaux défis auxquels est confronté aujourd’hui le continent africain seront au programme de la 2e édition de la conférence internationale des ONG africaines membres de l’ECOSOC des Nations unies (CIDAME-ONU) qui se tiendra au Centre International des Conférences du 19 au 21 novembre et ce même si la thématique principale de la conférence sera consacrée à la crise migratoire.

En effet, il s’agira pour les 350 participants venus de 30 pays africains de débattre lors des séances plénières ou dans les ateliers de réflexion des problèmes actuels du continent et proposer des solutions concrètes. Trois grands axes ont été retenus autour de la thématique «Engager l’Afrique face à la crise migratoire : partenariat société civile-public privé pour l’entrepreunariat et l’employabilité des jeunes, l’innovation et l’industrialisation inclusive et durable» par les organisateurs de cette 2e édition. La migration et le développement en Afrique se tailleront la part du lion, mais aussi, la lutte contre la pauvreté et autonomisation des jeunes et femmes et l’industrialisation inclusive structurelle de l’économie africaine seront également abordées. Lors de la conférence de presse animée hier au siège de l’ANEJ par Ali Sahel, vice président du Parlement africain de la société civile et président du comité d’organisation de la conférence en présence de représentants africains membres du comité d’organisation, le conférencier a insisté sur la nécessaire appropriation de ces thématiques par les Africains et notamment par la société civile. L’Afrique sera-t-il souligné fait face à la lutte contre la pauvreté, le chômage, les inégalités sociales, le réchauffement climatique, les migrations irrégulières, la fuite des élites et des capitaux, la corruption et l’instabilité politique et leurs répercussions négatives sur le quotidien des habitants. Une situation qui ne peut plus durer. Les objectifs assignés à cette conférence sont nombreux. Il s’agira, notamment d’œuvrer à l’application des précédentes résolutions et recommandations de la première conférence sur la démocratisation et la lutte contre la corruption, la mise en commun des actions et ressources logistiques, matérielles et financières de l’ensemble des acteurs étatiques, économiques et de la société civile dans le cadre d’une stratégie globale efficace, de créer une plate forme visant à instaurer une dialogue permanent et structuré au sein de la société civile africaine, définir une stratégie commune face à la crise migratoire et déterminer les rôles et les responsabilités de chacun des acteurs, d’élaborer des recommandations pour garantir la durabilité des réglementations, des politiques et des stratégies de développement industriel et socio-économique, préparer une stratégie commune pour faire entendre une voix forte de l’Afrique en vue du prochain «forum mondial sur la migration et le développement» ainsi que «la conférence internationale sur la migration 2018» organisée par l’ONU au Maroc en décembre 2018, et permettre à la société civile de s’approprier l’Agenda 2063. Des cadres du ministère des Affaires étrangères, Khaled Bentounes, l’économiste Mebtoul, des experts du CAERT et d’autres invités ont été conviés à intervenir en plénières ou dans les ateliers. L’essentiel dira M. Sahel est de «sortir de cette conférence avec des propositions et des échéances». De son côté, un représentant des étudiants africains, au nombre de 15.000 venus de 44 pays, inscrits dans les universités algériennes dira s’agissant de la crise migratoire qu’il ne sert à rien de se rejeter les responsabilités, ce qu’il faut c’est trouver des solutions». La «déclaration d’Alger» qui sera adoptée à l’issue des trois jours de travaux sera lue au Maroc à l’occasion de la conférence internationale sur la migration 2018.

N. Kerraz