Lutte contre la traite des enfants migrants : Plusieurs enquêtes en cours

En sus de son engagement humanitaire reconnu et respecté, dans la prise en charge des migrants clandestins, autant en matière de soin, de nourriture et d’hébergement, l’Algérie mène aussi une lutte sans merci contre le fléau de la traite des enfants issues de ces communautés venues des pays du Sahel, en proie à la pauvreté et l’instabilité. Une lutte que confirme le chargé du dossier du dossier de l’immigration clandestine au niveau du ministère de l’Intérieur, Hocine Kacimi. Au cours d’une conférence de presse où il a fait part d’une énième opération de rapatriement, ce lundi, de 370 migrants nigériens, il a tenu en outre à informer de lancement de plusieurs enquêtes dans le but de parvenir au démantèlement des réseaux de criminels exploitants de façon éhonté les enfants migrants en Algérie. «Les enquêtes sont en cours pour démasquer les membres de bandes qui maltraitent et exploitent ces enfants pour les faire servir dans la mendicité dans les wilayas importantes à travers la mise en place d’un réseau qui contraint les à travailler 14h/jour» a-t-il déclaré. Les premières arrestations tombent, fait savoir en outre le conférencier qui parle de l’interpellation de quatre individus qui seront traduits devant la justice. Il évoque aussi d’autres personnes identifiés et qui font de recherche de la part de services de sécurité en vue de leur arrestation. Il s’agit, précise t-il de chauffeurs de taxi clandestins transportant des enfants s’adonnant à de mendicité dans des endroits de grandes affluences de la capitale, tels les stations du métro et les centres commerciaux.



Une quarantaine d’enfants migrants interpellés

L’identification de ces chauffeurs clandestins a été rendue possible suite à l’arrestation par les services de sécurité d’Alger (Police et Gendarmerie) de 38 enfants migrants pratiquant la mendicité au sein de réseaux organisés qui les plaçaient au niveau des endroits d’Alger de manière, indique M. Kacimi, à éviter autant que faire se peut «de tomber entre les mains des service de police». Il fera ainsi comprendre que l’exploitation des téléphones portables dont les enfants interpellés étaient en possession a permis de réaliser des avancées dans les enquêtes citées plus haut, notamment l’identification des chauffeurs clandestins qui les transportaient.

Le même intervenant ne manquera pas en outre de lancer un appel à l’adresse des citoyens les invitant à s’abstenir à donner de l’argent aux enfants issue de la communauté des migrants, en expliquant que ce même argent ramassé pourrait être exploité pour des objectifs tout aussi criminels que le sont les réseaux qui en tirent un profit certain de cette pratique illicite.«Il ne faudrait surtout pas encourager les bandes criminelles en octroyant de l’argent à ces jeunes mendiants» insiste encore M. Kacimi au cours de la conférence qu’il a animée au centre de loisirs de Zéralda. Il mettra en outre en relief le fait que l’Algérie «traite les migrants clandestins dans le cadre du respect des traités internationaux et en assurant notamment une couverture sanitaire à ces migrants atteints de maladies dangereuses». Ces derniers dont la plupart souffrent de maladies graves, viennent du Niger puis introduits en Algérie», a-t-il ajouté.



600 milliards de centimes consacrés pour lutter contre l’immigration clandestine



Il souligne en outre « les services de sécurités algériens empêchent annuellement, au niveau des frontières du Sud, près de 40.000 migrants clandestins de se rendre en Europe» Sur sa lancée, il expliquera que ceux qui tendent à transgresser les frontières du Sud relevaient de «23 nationalités africaines dont l’Afrique de l’Ouest, la région du Sahel et l’Afrique centrale». Il rappellera également rappelé que l’Algérie avait rapatrié «10.000 migrants nigérien clandestins dont 7.000 enfants et 3.000 femmes». «Un grand nombre de migrants ayant déjà fait objet de rapatriement sont revenus en Algérie à plusieurs reprises et traduis en justice», a fait savoir M. Kacimi précisant que la justice algérienne «avait condamné 20.000 migrants nigériens tandis que 36.000 migrants maliens ont été condamnés par la justice malienne». Le même responsable a souligné que «les autorités algériennes se préparent pour contrer les menaces croissantes de la migration clandestine, citant l’affectation de 600 milliards centimes, en 2018, à la lutte contre ce phénomène dans les années à venir.

Karim Aoudia