Le ministre de l’intérieur, et le directeur général de la sûreté nationale à Sidi Bel-Abbès : Accompagner les jeunes dans leur entreprise

«On ne peut compter que sur les postes de la Fonction publique ou d’organismes de prestations, pour résorber le chômage… Il faut en revanche œuvrer dans le sens de la promotion de la notion d’entreprise, motiver les jeunes opérateurs et les accompagner dans leurs projets pour la création d’emplois productifs. J’appelle de cette tribune à l’adresse des gestionnaires et élus locaux à s’ouvrir sur la société et à encourager la jeunesse entreprenante. Ce sont les véritables défis que nous devons relever.»

C’est en quelque sorte le message du ministre lors de la rencontre qu’il a animée avec les représentants de la société civile pour exprimer la disponibilité de son département au titre du Fonds de solidarité des collectivités à soutenir l’acte d’investir. Un soutien traduit déjà par cet engagement à aménager des zones d’activité dans chaque commune.

Bénéfique à plus titre, cette visite a comporté deux volets, l’un consacré au terrain et l’autre à l’explication et à la vulgarisation de la démarche du gouvernement pour la relance et la promotion d’une économie performante. Baptisé au nom du chahid, le Dr Boudraa Belabbes, un nouvel établissement de santé au profit du corps de la police d’une capacité de 60 lits, le deuxième de l’Ouest, a été inauguré hier par MM. Bedoui et El Habiri. Un autre acquis donc pour la prise en charge des besoins de la police dans le domaine de la santé notamment. L'acte est apprécié à sa juste valeur et concrétise le souci permanent du Président de la République quant à la professionnalisation des institutions stratégiques pour faire face aux exigences du contexte et s’adapter à l’évolution technologique. A cette occasion les éléments de la police ont exprimé leur reconnaissance et leur gratitude et réitéré leur engagement à servir l’Algérie et les valeurs de l’Etat de droit. Et la parfaite illustration de cette reconnaissance fut appuyée par cette cérémonie de remise de prix et cadeaux aux moudjahidine ayant porté l’uniforme bleu. Une vive émotion a caractérisé cette réception, évocatrice de l’esprit de sacrifice d’une génération restée fidèle au serment des martyrs L’autre halte a concerné l’inauguration du Centre régional anti-cancer, d'une capacité de 120 lits et doté des équipements de dernière génération. Grande était l’admiration des hôtes du jour au vu de la beauté de l’architecture et de la modernité de ses structures et services. Le ministre n’a pas manque d’insister à ce propos sur l’entretien de l’édifice et la maintenance des équipements appelant le corps médical à veiller sur la préservation de cet acquis au caractère régional.

Par ailleurs, le ministre devait se rendre à la zone industrielle pour poser la première pierre d’une unité d’aluminium du groupe Hasnaoui qui s’est investi dans le secteur du bâtiment pour le moderniser et introduire des techniques nouvelles de construction. Autant de projets exposés en la circonstance pour situer le sens de l'innovation et l’esprit de recherche de l’opérateur algérien.Une matinée donc consacrée au chantier pour s’enquérir de la situation socio-économique de cette wilaya qui renoue avec ses repères et ses marques et compte se concentrer désormais sur l’investissement productif.

Dans l’après-midi, le ministre a rencontré les représentants de la société civile et les élus locaux pour approfondir davantage le concept d’investissement productif et inciter à s’imprégner du processus mis en œuvre et appuyé par L’Etat Après une large rétrospective sur la mutation de cette région qui a subi les affres du terrorisme, le ministre s’est longtemps attardé sur les réalisations nationales et régionales pour jeter les fondements d’une infrastructure de base moderne et rendre hommage à l’artisan de cette œuvre, le Président de la République, qui a ramené la stabilité dans le cadre de la démarche de réconciliation nationale, a-t-il précisé pour ensuite réitérer l’engagement de l’Etat à maintenir la cadence et à répondre aux attentes et préoccupations des populations.

Il devait annoncer un programme de réhabilitation dont les thèmes et les priorités sont à définir localement pour s’engager à défendre les projets gelés de la wilaya et énumérés auparavant par le wali dans son allocution d'ouverture, notamment un nouveau CHU. Sur un autre registre, M. Bedoui a passé en revue également les formules engagées pour la modernisation de l’administration, la simplification des procédures et le rajeunissement opéré dans ses structures. Etre à l’écoute du citoyen ou de l’administré guide désormais l’action de cette administration, devait-il enchaîner pour revenir sur le combat mené contre la bureaucratie. Un débat s’est ensuite instauré pour permettre aux différents intervenants d’exposer les contraintes du développement local.

A. Bellaha

L’ultimatum

Le blocage relevé au niveau de la commune du chef-lieu depuis au moins 10 mois a fait réagir le ministre qui a lancé un ultimatum à l’assemblée élue qui fut sommée de se réunir et de trouver la solution. «Le citoyen qui attend depuis longtemps pour la prise en charge de ses attentes, est plus grand que vous s’est-il exclamé en s’adressant aux élus et en annonçant que des décisions seront prises en cas de prolongement de ce blocage. La ville de Sidi Bel-Abbès mérite mieux, a-t-il affirmé.



Les souvenirs de M. Bedoui

Un accueil des plus chaleureux a été réservé à la délégation ministérielle par la population et M. Bedoui s’est retrempé dans l’ambiance d’antan et s’est remémoré son passage à la tête de cette wilaya évocatrice d’une étape de son parcours singularisée par la lutte contre le terrorisme et par des initiatives suscitant espoir et espérance. Le ministre est revenu longtemps sur ce passage pour rendre hommage à la population. C’est dans ce contexte assez particulier que l’idée de la promotion de la formule LSP a germé pour prendre forme et se traduire sur le terrain grâce également à l’engagement du groupe Hasnaoui. A. B.