Forum Smart Algeria d’Oran : Mobilis et Huawei réussissent le test de 1 gigabit/seconde

De notre envoyé spécial : Mohamed Mendaci



L’opérateur historique de la téléphonie mobile, Mobilis, et son partenaire technologique chinois, Huawei, ont réussi, hier à l’hôtel Le Méridien (Oran), le premier test en Algérie du très grand débit, à savoir un gigabit par seconde (1,18 g/s). Une grande réussite qui permettra à l’opérateur téléphonique de penser déjà au futur pour le lancement dans quelques années de la 5G en Algérie.

À l’occasion de la tenue du Forum «Smart Algeria», Samir Bouzekri, directeur de la division technique de Mobilis, affirme qu’avec «Huawei, nous sommes en avance dans les expériences techniques par rapport aux deux autres partenaires technologiques. Nous travaillons pour généraliser cette expérience dans d'autres wilayas, notamment Alger, Tlemcen, Sidi Bel-Abbès et Laghouat». Le représentant du DG de Mobilis souligne que ce dernier entamera le travail sur le réseau de la 5G, «une fois le TRIGPP élaborera les standards du réseau, nous comptons être toujours au diapason des nouvelles technologies».

À propos de la qualité du réseau, le conférencier explique qu’il y a 2 ans, «le réseau Mobilis à Oran n'a pas été déployé d'une façon efficace, actuellement nous sommes arrivés à l'efficacité dans le déploiement du réseau qui s'est largement amélioré». Il souligne que «c'est la première fois en Algérie qu'on teste un débit aussi élevé, un débit utilisé uniquement dans le flux du réseau 5G et dans d'autres technologies innovantes». «Avec la 4G, nous réalisons des améliorations de l'utilisation de notre bande passante. Un débit qui a été atteint suite à la conjugaison des efforts des ingénieurs de Mobilis, et du partenaire technologique Huawei», dit-il.

Selon M. Bouzekri, Mobilis est en train de «travailler avec ses deux autres partenaires, en l’occurrence ZTE et Ericsson, pour réaliser la même expérience dans d'autres wilayas du pays», et d’ajouter que «vers 2019 nous allons généraliser l'amélioration des tropots de nos clients au niveau national». De son côté, le président de Huawei Afrique du Nord souligne les avancées réalisées par l’Algérie dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications, mettant en avant la relation solide entre les deux entreprises algérienne et chinoise, indiquant qu’à ce rythme l’Algérie deviendra, avec la collaboration de Huawei, un leader en Afrique dans le domaine des technologies de pointe.

Il est utile de savoir que le programme de redressement pour l'amélioration de la qualité du réseau a débuté à Oran. Mobilis mettra également sur pied un nouveau programme de défragmentation de 2.400 sites qui va éradiquer le manque de couverture réseau.

À l’instar des plus grands pays d'Afrique, l'Algérie connaît actuellement une révolution dans la transformation numérique du pays. Une transformation orientée vers l'avenir, la construction d'une Algérie intelligente constitue un défi pour Mobilis et Huawei, les deux plus grands partenaires du secteur des TIC en Algérie. Ce sommet, tenu conjointement par Mobilis et Huawei, est le 2e du genre organisé entre les deux entreprises au sujet du développement futur du secteur des télécommunications en Algérie, ce qui incitera les deux parties à approfondir leur coopération dans ce domaine et à réaliser conjointement l'objectif de Smart Algeria. Cela permettra de répondre à l'importante infrastructure intelligente à Oran, construite pour les jeux Méditerranéens d'Oran-2021.

En tant que nouveau réseau de neurones dans la ville, il jouera un rôle primordial dans la sécurité urbaine, la gestion quotidienne et l'amélioration du niveau de vie des habitants, ce qui en fera des jeux de 2021, «très smart» par rapport aux précédentes éditions.

Dans le même temps, le projet de modernisation du réseau d'Oran constituera un exemple important et sera promu dans d'autres villes d'Algérie. Ce sera une partie importante de la construction numérique en Algérie, qui apportera de nombreuses opportunités commerciales et d'emploi pour les entreprises.

M. M.