Forum des pays exportateurs de gaz : sécuriser les approvisionnements

Le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a pris part, hier à Port d’Espagne (Trinité-et-Tobago), au Symposium spécial organisé par le Forum des pays exportateurs de gaz, en prévision de la tenue de la 20e réunion ministérielle du GECF, aujourd’hui. Le ministre est intervenu dans un panel consacré au gaz naturel et à la sécurité énergétique à long terme, mettant l’accent sur deux défis.

Le premier est «de satisfaire la demande d’énergie d’une population mondiale qui passera de 7,3 milliards d’habitants en 2015, à 9,2 milliards en 2040, vivant principalement dans les pays en développement, et en milieux de plus en plus urbains». Le deuxième est de «satisfaire une demande d’énergie primaire prévue d’augmenter de plus du tiers (35%) en 2040, en raison d’une économie mondiale qui doublera de taille à l’horizon 2040, et en dépit des améliorations de l’intensité énergétique du fait du progrès technologique, des politiques favorisant l’amélioration de l’efficacité énergétique, et de la transition de la structure de l’économie mondiale vers le secteur des services moins énergivore».

Le ministre a évoqué plusieurs contraintes, parmi lesquelles trois qui ralentissent l’expansion du gaz naturel, en dépit de tous ses avantages et qualités. En premier lieu, M. Guitouni a souligné les dangers de la désinformation autour du gaz naturel, qui «influence encore très négativement l’opinion publique, en raison de la compétition qu’il subit sur tous les fronts».

En deuxième lieu, le ministre a évoqué la problématique de l’investissement en rapport avec les politiques mises en œuvre dans le secteur de l’électricité dans certaines régions du monde, et qui ont eu des effets pervers sur les industries gazières.

À ce sujet, le ministre a illustré ses propos en citant les effets de certaines politiques de développement des énergies renouvelables par l’octroi de subventions massives sur la base d’une tarification basée sur les coûts marginaux à court terme. «Cette tarification a été associée à un marché du carbone peu performant, qui a eu pour effet pervers de favoriser le charbon au détriment du gaz naturel», a souligné le ministre, qui a également ajouté que «les effets de ces politiques sont aujourd’hui en contradiction avec les objectifs environnementaux et ne correspondent pas aux nécessités d’investissement pour sécuriser les approvisionnements à long terme».