Lutte contre la résistance aux antimicrobiens : L’Algérie réaffirme son engagement

«L’Algérie, sur instruction du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a réaffirmé son engagement à élaborer et à mettre en œuvre un Plan national de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, qui représente une véritable menace de santé publique à l’échelle mondiale», a déclaré, hier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, dans une allocution, à l’ouverture de la Journée nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. M. Mokhtar Hasbellaoui a indiqué que son département s’est engagé, en collaboration avec ses partenaires, dans un processus participatif et inclusif, visant l’élaboration d’un plan stratégique national dédié spécifiquement à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, en cohérence avec la stratégie mondiale.

Ce plan, dit le ministre, qui s’articule sur cinq axes, vise essentiellement à mieux faire connaître le problème de résistance aux antimicrobiens, le renforcement des connaissances, à travers la surveillance et la recherche, ainsi que l’optimisation de l’usage des agents antimicrobiens. «Notre pays a adopté une approche coordonnée pour s’attaquer aux causes fondamentales de la résistance aux antimicrobiens dans plusieurs secteurs en rapport avec la santé humaine, la santé animale et l’agriculture», a-t-il précisé.

Et d’ajouter que «nous disposons actuellement d’un cadre juridique de coordination, c’est le décret exécutif n°17-310 du 4 Safar 1439 correspondant au 24 octobre 2017 portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national multisectoriel de lutte contre la résistance aux antimicrobiens». Pour le premier responsable du secteur de la Santé, «la résistance aux antimicrobiens constitue aujourd’hui l’une des plus graves menaces pesant sur la santé, la sécurité alimentaire et le développement à l’échelle mondiale». «La perte d’antimicrobiens efficaces réduit notre capacité à protéger notre population contre les maladies infectieuses, ce qui engendrera des effets négatifs sur notre système de santé, d’agriculture et d’environnement», a-t-il expliqué. Poursuivant ses propos, le Pr Hasbellaoui a fait savoir que l’impact de la résistance aux antimicrobiens nécessite le recours à des médicaments plus coûteux, la prolongation de la maladie, de son traitement, par conséquent la durée d’hospitalisation du malade, ce qui accroît les dépenses de santé et la charge financière pesant sur l’État et la famille. Selon le ministre, le Plan d’action national de lutte contre la résistance aux antimicrobiens renforcera davantage le dispositif déjà mis en place par le ministère de la Santé, à travers le Réseau algérien de surveillance de la résistance des bactéries aux antibiotiques (AARN), avec, comme laboratoire de référence, l’Institut Pasteur d’Algérie. «Il existe, également, d’autres programmes», a-t-il noté, citant les stratégies de pharmaco-résistance, comme dans le cas du VIH et de la tuberculose, et le dispositif mis en place par le ministère de l’Agriculture, à travers le Réseau vétérinaire de surveillance de la résistance antibiotique (RESARVET). Le ministre, qui a tenu à saluer les efforts consentis par les membres des réseaux, a relevé l’intérêt de la Journée nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens célébrée le 13 novembre, qui, selon ses termes, constitue une opportunité pour nous pour rappeler les efforts engagés et les progrès réalisés par l’Algérie dans ce domaine. Pour sa part, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique a salué l’engagement de l’Algérie dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques, tout en mettant l’accent sur l’importance de cette journée qui vise à sensibiliser au mauvais usage des antibiotiques, qui induit des résistances. Nguessan Bla François a indiqué que l’OMS Afrique a fait de la lutte contre la résistance aux antibiotiques, une priorité sanitaire majeure, tout en réitérant l’engagement de l’Organisation mondiale de la santé à apporter son assistance aux pays pour le renforcement de leur système de santé par des réglementations et des politiques plus rigoureuses visant à promouvoir le bon usage des antibiotiques de qualité.



L’Algérie, parmi les pays qui enregistrent une faible résistance dans le traitement de la tuberculose



Présent au cours de cette journée, le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a mis en garde contre l’usage aléatoire des antibiotiques et sans prescription médicale de la part d’un professionnel de santé, et souligné que la surconsommation des antibiotiques et leur mauvaise utilisation peuvent entraîner des résistances, ce qui rend l’antibiotique inefficace dans le traitement. Le Dr Djamel Fourar a attiré également l’attention sur l’utilisation des antibiotiques comme facteur de croissance chez les animaux, qui représente un grand danger pour la santé animale. De sont côté, le Pr Mohamed El-Hadj, directeur des services de santé, a indiqué que l’Algérie est parmi les pays qui enregistrent une faible résistance aux antibiotiques dans le traitement de la tuberculose, faisant part de l’existence d’un programme national contre la tuberculose, qui prévoit l’administration gratuitement du traitement pour une durée de 6 mois, au niveau des centres de santé à l’échelle nationale.

Kamilia Hadjib