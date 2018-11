Djanet : Dépistage des cancers du sein et du côlon

Sous le thème «Un hiver chaud», le club Thanina des Lion's organise une caravane de solidarité avec les habitants du sud du pays, du 12 au 17 novembre. Cette action cible 17 familles nomades localisées à 300 kilomètres de Djanet dans la wilaya d'Illizi, et permet de distribuer des denrées alimentaires, des effets vestimentaires et des médicaments. Une équipe médicale de l'association Nour Doha effectuera des consultations pédiatriques et des dépistages des cancers du sein et du côlon.