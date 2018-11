Oncologie : Améliorer la prise en charge

La deuxième édition de la rencontre scientifique Oncology Summit a été organisée, les 9 et 10 novembre 2018, indique un communiqué de presse de Roche, leader mondial en biotechnologie, traitements du cancer et diagnostic in vitro. Cet évènement regroupe plus de 400 experts nationaux et internationaux impliqués dans la prise en charge des cancers. Oncologues, hématologues, chirurgiens, anatomo-pathologistes et pharmaciens hospitaliers y ont pris part pour un partage d’expériences et un renforcement de la prise en charge des cancers avec une approche pharmaco-économiques. Les dernières avancées thérapeutiques dans le domaine de l’oncologie ont été présentées et discutées par les participants. En partenariat avec le ministère de la Santé depuis 2016, Roche est engagé dans plusieurs grands projets du Plan national cancer, notamment la création des registres nationaux du cancer, la création des dossiers électroniques pour les patients, la participation à l’équipement des centres d’oncologie, l’accréditation des centres de recherche en cancérologie, ainsi que la sensibilisation et le dépistage des différents cancers, en collaboration avec l’association El-Amel CPMC, avec plusieurs campagnes de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein à travers le Mamobile qui parcourt depuis 2013 plusieurs régions du pays, dont Biskra qui a été désignée, cette année, comme wilaya-pilote pour le dépistage organisé.