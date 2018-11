Organisé prochainement à Oran : 1er Festival international de la gastronomie

Le club de l’artisan «Le Boulanger» organise, du 21 au 24 novembre en cours, le «Festival de la gastronomie», qui aura lieu au centre commercial «Liper City» à Es-Senia, apprend-on des organisateurs. Le programme de cette manifestation, organisée pour la première fois à Oran, comprend des expositions et des sessions de formation sur l’art culinaire, en présence d’experts en art culinaire et de chefs algérien et arabe, notamment d’Égypte, de Tunisie et de Turquie. A cet effet, une conférence de presse sera animée demain par le président du club, Fouzi Bahiche.