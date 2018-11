Alimentation : pour une culture de consommation saine

Les participants à une rencontre scientifique sur l’alimentation saine et la culture de consommation ont mis l’accent, dimanche à El-Oued, sur l’importance de l’approche de sensibilisation pour l’ancrage d’une culture de consommation saine. Ils ont insisté sur l’intensification de la sensibilisation sur la nécessité de veiller à l’alimentation saine et équilibrée et à une bonne culture de consommation, à travers l’exploitation à la fois des réseaux sociaux et des médias spécialisés.

Le Dr.Bachir Kherraz (endocrinologue) a estimé que le consommateur est tenu aujourd’hui, face aux nouveaux modes de consommation, d’éviter de nombreux aliments dont les analyses médicales ont démontré qu’ils étaient directement à l’origine de maladies du siècle, dont le diabète et l’hypertension artérielle. Fatima Zoubiri (nutritionniste) a traité, de son côté, du non-respect par des fabricants de produits alimentaires de standards étudiés, d’où la non-conformité de leurs produits aux normes sanitaires internationales et l’atteinte à la santé du consommateur. Autre nutritionniste, Bouchera Azza, a abordé la question des voies d’alimentation saine, soulignant la nécessité pour le consommateur de s’orienter vers des habitudes de consommation saines, sur la base de normes scientifiques.

Les participants à cette rencontre organisée à l’Université Hamma Lakhdar à El-Oued ont lié cette question d’ancrage d’une culture saine de consommation à la protection de l’individu des risques de maladies et leurs complications, à travers principalement le volet de la sensibilisation.

La rencontre s’est articulée autour d’aspects divers liés à la connaissance du volet prévention sanitaire, ainsi que de la culture et des voies de consommation saine et de l’hygiène de vie.